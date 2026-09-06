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‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’ participó en 'A Otro Nivel', de Caracol, y así lucía

‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’ participó en otro 'reality' de Caracol Televisión, antes de entrar a 'Yo Me Llamo' 2026. Cómo lucía y detalles de quién es el exparticipante.

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‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’ participó en otro ‘reality’ de Caracol y así lucía

José Osorio, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a la música, es el eliminado más reciente de ‘Yo Me Llamo’ y, durante el programa de ‘Día a Día’, recordó sus inicios.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’
‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’
Foto: Caracol TV