‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’ participó en otro ‘reality’ de Caracol y así lucía

En su última presentación, el imitador salió al escenario e interpretó la canción ‘Limbo’ de ‘The Big Boss’. A pesar de su energía y compromiso con su acto, los jurados no estaban del todo convencidos, e incluso Amparo Grisales, durante la presentación, se levantó de su silla y se alejó del lugar, acompañando su incomodidad con frases como: “¿No podemos parar?”.

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Al finalizar el ‘show’ los jurados dieron la respectiva retroalimentación y Amparo le expresó su inconformidad a ‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’. Comenzó diciendo que en la audición había cantado mejor y que el color de la voz dejó de ser el mismo. Además, le recalcó que se desafinó y, que en resumen, es una falta de respeto al ‘Rey del reguetón’. Terminó diciendo que él demostró que solo sabe cantar ‘Gasolina’.

Sin embargo, César Escola y Elder Dayán aseguraron que sí hubo animaciones muy similares al original y que estas tuvieron mucho poder, pero en lo que todos estaban de acuerdo es que existió un problema muy grave de desafinación. Además, le rescataron el tema del rapeo dentro de la canción y le aseguraron que lo hace muy bien.

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En qué otros programa de Caracol participó ‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’



A pesar de no haber asegurado su paso a la final de ‘Yo Me Llamo’, sus sueños de triunfar con la música no paran acá, pues esto es una pasión que lleva sintiendo muchos años. Y es que cuando él tenía 14 años quiso dedicarse a la música debido a que pasó la mayor parte de su infancia con su abuelo, un admirador de Javier Solís, Vicente Fernández, Antonio Aguilar y de los boleros, contó él en 'Día a Día'.

Posteriormente, tuvo que rebuscarse la vida de otras maneras como ser limpiador de carros, recogió café en compañía de su familia, vendió bolsas de limones, limpió piscinas y terminó con un trabajo como vendedor de seguros, sí, en una funeraria.

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Su vida artística comenzó gracias a los consejos que le daban sus conocidos, pues en la época de su adolescencia estaba de moda los karaokes y, aunque muchos de sus amigos se tomaban el plan en chiste, José siempre daba lo mejor de él. Por eso mismo, recibió muchos lo animaron a presentarse en ‘reality’ para mostrar su talento.

Tiempo después, decidió empezar a grabar su propia música y se presentó en el 2019 a ‘Canta Conmigo A Otro Nivel’, y aunque su audición no fue la mejor, estuvo en el programa durante varios episodios, hasta que lo eliminaron. Así lucía en ese entonces:

José Osorio en 'A Otro Nivel' Foto: Caracol TV

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En el 2020 volvió a presentarse a un ‘show’ musical imitando por primera vez a Daddy Yankee en ‘Yo Me Llamo’, pero, en esa ocasión no superó la primera etapa y pensaron que renunciaría a su sueño. No obstante, un año después hizo caso a su llamado interno y se presentó en ‘Yo Me Llamo’, que tenía a Yeison Jiménez entre la mesa de jurados. “De la emoción casi me da un paro”, dijo José Osorio.