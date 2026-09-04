Jessi Uribe y Paola Jara reaccionaron al doble de él en ‘Yo Me Llamo’: faltó coqueteo

Los presentadores del programa les contaron alos interpretes de 'Como si nada' una dinámica que tenían planeada, la cual consistía en que ellos tendrían que ser jurados de los participantes de ‘Yo Me Llamo’ que en los capítulos anteriores los imitaron.

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Comenzaron con el imitador del exconcursante de los programas ‘La Voz Colombia’ y ‘A Otro Nivel’ de Caracol Televisión. Les mostraron cuando ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ salió al escenario con la canción ‘La Culpa’ y dejó deslumbrados a los jurados, hasta el punto que hizo erizar a Amparo Grisales. El mismo cantante comentó que, si bien hay algunas características que son muy semejantes a las de él, le falta apropiarse de otras, como el típico baile que hace al final de sus canciones.

"A mí saben qué me parece, todo el tiempo él la está cantando igual, yo lo hago por momenticos”, dijo Jessi Uribe sobre su imitador.

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Paola Jara, artista y esposa del cantante, también tuvo un buen comentario sobre el imitador, aunque destacó cosas que él debe mejorar para ser el doble perfecto.

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“La verdad, yo si siento que tiene algunas terminaciones y algunos dejes y en algunas partes sí tiene el color de Jessi, pero se le pierde. O sea, retoma, lo pierde”, agregó la antioqueña sobre el imitador del padre de su hija. Además, en tono burlesco agregó que su esposo era más coqueto, a lo que Jessi respondió: “Yo soy coqueto, pero soy respetuoso".

Cuántos años llevan Jessi Uribe y Paola Jara

La historia de amor de la pareja empezó en el 2019, cuando los artistas hicieron una canción juntos. La pareja empezó a tener una relación más cercana y tan solo un par de años después, se casaron en la iglesia Ermita de la Candelaria en el municipio de El Retiro, Antioquia. Además, tomaron su día especial como inspiración para el video de su canción ‘La Boda’, que menciona lo enamorados que están: