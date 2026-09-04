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Qué dijo Paola Jara del imitador de Jessi Uribe en 'Yo Me Llamo' 2026, de Caracol

Todos los detalles sobre qué dijeron Paola Jara y Jessi Uribe del imitador del cantante nacido en Santander de 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión.

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Jessi Uribe y Paola Jara reaccionaron al doble de él en ‘Yo Me Llamo’: faltó coqueteo

Durante la transmisión de ‘Día a Día’ de este jueves 3 de septiembre, la pareja de cantantes opinó sobre el imitador que hace de él y hasta le dieron consejos para mejorar en su actuación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara
Foto: Instagram @paolajarapj