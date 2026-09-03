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¿De qué murió Carla Jeffery, actriz de Disney?

La artista estadounidense interpretó a 'Bree', la popular animadora, en las tres primeras películas de la franquicia de Disney Channel, donde se ganó el cariño de los espectadores.

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Murió Carla Jeffery, actriz de 'iCarly’ y Disney a los 33 años

La artista estadounidense interpretó a 'Bree', la popular animadora, en las tres primeras películas de la franquicia de Disney Channel, donde se ganó el cariño de los espectadores.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 3 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Carla Jeffery, actriz de 'iCarly’ y Disney
Murió Carla Jeffery, actriz de 'iCarly’ y Disney
Foto: Getty Images