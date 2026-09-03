Murió Carla Jeffery, actriz de 'iCarly’ y Disney a los 33 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento de Carla Jeffery a sus 33 años. La actriz estadounidense, recordada por darle vida a la carismática porrista ‘Bree' en la famosa saga musical 'Zombies' de Disney Channel y por su participación en 'iCarly', partió dejando un dolor profundo entre sus seguidores y compañeros.

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Su agencia de representación, ‘Alexanders Talent Management’, confirmó la triste noticia este 1 de septiembre de 2026 mediante un sentido comunicado. Aunque su familia ha preferido mantener bajo reserva las causas del deceso, las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes y homenajes recordando su contagiosa alegría, su talento en la pantalla y su inolvidable paso por producciones de la televisión infantil y juvenil.

¿De qué murió Carla Jeffery, actriz de Disney?

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Hasta el momento, ni su familia ni su agencia de representación han revelado la causa oficial de la muerte de Carla Jeffery; sin embargo, su representante solicito mucha prudencia y respeto: “Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que llevaba a todas partes al que iba. Nuestro más sentido amor y condolencias están con la familia y seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento increíblemente difícil”





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¿Quién era Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’?

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Carla Jeffery, nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, hizo parte de las tres primeras películas de la franquicia de Disney que la llevaron a ganar reconocimiento: Zombies, estrenada en 2018; Zombies 2, lanzada en 2020; y Zombies 3, que llegó a las pantallas en 2022.

En la saga, la actriz interpretó a Bree, una de las integrantes del grupo de animadoras de Seabrook, personaje que se destacó por su energía, sentido del humor y entusiasmo. Además, Jeffery volvió a darle voz a Bree en la serie animada Zombies: The Re-Animated Series.

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¿Cuáles fueron las películas y series más famosas de Carla Jeffery?

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La artista saltó a la fama internacional al interpretar a la porrista Bree en la trilogía musical 'Zombies' de Disney Channel. Además, actuó en famosas series de televisión como ‘iCarly’, ¡’Shake It Up!', 'Good Luck Charlie', 'Curb Your Enthusiasm' y 'American Vandal'.