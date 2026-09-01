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Ana del Castillo confirma su embarazo

A través de sus redes sociales, la cantante vallenata compartió el anuncio, hecho que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Aquí las imágenes.

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Ana del Castillo confirma su embarazo con emotiva publicación en compañía de Diomedes Díaz

A través de sus redes sociales, la cantante vallenata compartió el anuncio, hecho que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Aquí las imágenes.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 1 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana del Castillo
Ana del Castillo
Foto: Instagram @anadelcastilloj