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Capítulo 29 Yo Me Llamo : los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite - CaracolTV
Los retos extremos llegaron al escenario para poner a prueba a los imitadores. Amparo, César y Elder estarán atentos a cada detalle en su búsqueda por encontrar al doble exacto.
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Capítulo 29 Yo Me Llamo : los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
1:06:01 min
Yo Me Llamo - Capítulo 29:
los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
1:03:35
Capítulo 26
solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
1:06:01
Capítulo 29
los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
Capítulo 29 Yo Me Llamo : los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
Los retos extremos llegaron al escenario para poner a prueba a los imitadores. Amparo, César y Elder estarán atentos a cada detalle en su búsqueda por encontrar al doble exacto.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
1 de Septiembre, 2026
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1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
1:03:35
Capítulo 26
solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
1:06:28
Capítulo 25
Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación
1:06:33
Capítulo 24
baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona
1:06:28
Capítulo 23
Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores
1:06:01
Capítulo 29
los imitadores enfrentarán retos que llevarán su talento al límite
Yo Me Llamo
Capítulo 28 Yo Me Llamo : los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
Yo Me Llamo
Capítulo 27 Yo Me Llamo : Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 26 Yo Me Llamo : solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 25 Yo Me Llamo : Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 24 Yo Me Llamo : baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona
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Capítulo 23 Yo Me Llamo : Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores
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