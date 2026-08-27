1:03:35 min Yo Me Llamo - Capítulo 26: solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación 1:06:28 Capítulo 25 Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación 1:06:33 Capítulo 24 baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona 1:06:28 Capítulo 23 Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores 1:03:35 Capítulo 26 solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación

Capítulo 26 Yo Me Llamo : solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación El jurado sabe que encontrar al doble exacto tiene su chispa, y la emoción se apoderará del Templo de la Imitación, donde un nuevo grupo de imitadores buscará avanzar.