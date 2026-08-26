1:06:28 min Yo Me Llamo - Capítulo 25: Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación 1:06:33 Capítulo 24 baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona 1:06:28 Capítulo 23 Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores 1:06:47 Capítulo 22 Hay que hacer las cosas bien para conquistar el Templo de la Imitación 1:06:28 Capítulo 25 Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación

Capítulo 25 Yo Me Llamo : Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación La emoción se apoderará de ‘Yo Me Llamo’: un nuevo grupo de imitadores buscará avanzar, pero habrá fuertes llamados de atención y más de una lágrima en el escenario.