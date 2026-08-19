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Capítulo 20 ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 19 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán reciben en el Templo de la Imitación a 17 participantes. 14 pasan oficialmente a la Escuela del programa y tres quedan eliminados del concurso.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:05:57 min
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 19 de agosto gratis.
Yo Me Llamo - Capítulo 20: Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando
En vivo capítulo 19 ‘Yo Me Llamo’: HOY 18 de agosto gratis.
1:05:46
Capítulo 19
Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso
En vivo capítulo 18 ‘Yo Me Llamo’: HOY 13 de agosto gratis.
1:06:42
Capítulo 18
último filtro antes de pasar a la Escuela de Imitación
En vivo capítulo 17 ‘Yo Me Llamo’: HOY 13 de agosto gratis.
1:03:03
Capítulo 17
le damos la bienvenida a 14 dobles a la Escuela de Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 19 de agosto gratis.
1:05:57
Capítulo 20
Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando

Capítulo 20 Yo Me Llamo : Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán reciben en el Templo de la Imitación a 17 participantes. 14 pasan oficialmente a la Escuela del programa y tres quedan eliminados del concurso.

Por: Marianella Chavarro Castro
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En vivo capítulo 19 ‘Yo Me Llamo’: HOY 18 de agosto gratis.
1:05:46
Capítulo 19
Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso
En vivo capítulo 18 ‘Yo Me Llamo’: HOY 13 de agosto gratis.
1:06:42
Capítulo 18
último filtro antes de pasar a la Escuela de Imitación
En vivo capítulo 17 ‘Yo Me Llamo’: HOY 13 de agosto gratis.
1:03:03
Capítulo 17
le damos la bienvenida a 14 dobles a la Escuela de Imitación
En vivo 'Yo Me Llamo' HOY 12 de agosto 2026.
1:06:48
Capítulo 16
cinco minutos son determinantes en el futuro de los imitadores
En vivo capítulo 15 ‘Yo Me Llamo’: HOY 10 de agosto gratis.
1:05:58
Capítulo 15
el jurado comprueba si los imitadores sí se prepararon para los Duelos
En vivo capítulo 14 ‘Yo Me Llamo’: HOY 10 de agosto gratis.
1:06:18
Capítulo 14
cerramos con broche de oro las Audiciones en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 19 de agosto gratis.
1:05:57
Capítulo 20
Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando