1:05:57 min Yo Me Llamo - Capítulo 20: Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando 1:05:46 Capítulo 19 Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso 1:06:42 Capítulo 18 último filtro antes de pasar a la Escuela de Imitación 1:03:03 Capítulo 17 le damos la bienvenida a 14 dobles a la Escuela de Imitación 1:05:57 Capítulo 20 Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando

Capítulo 20 Yo Me Llamo : Elder y Escola se dejan llevar por sus emociones; terminan llorando Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán reciben en el Templo de la Imitación a 17 participantes. 14 pasan oficialmente a la Escuela del programa y tres quedan eliminados del concurso.