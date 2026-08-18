1:05:46 min Yo Me Llamo - Capítulo 19: Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso 1:06:42 Capítulo 18 último filtro antes de pasar a la Escuela de Imitación 1:03:03 Capítulo 17 le damos la bienvenida a 14 dobles a la Escuela de Imitación 1:06:48 Capítulo 16 cinco minutos son determinantes en el futuro de los imitadores 1:05:46 Capítulo 19 Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso

Capítulo 19 Yo Me Llamo : Elder Dayán no puede contener las lágrimas; César Escola se pone celoso Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán analizan en el Templo de la Imitación 17 presentaciones. Tres imitadores quedan oficialmente eliminados antes de ingresar a la Escuela del programa.