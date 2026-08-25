1:06:33 min Yo Me Llamo - Capítulo 24: los pequeños detalles harán la diferencia en el Templo de la Imitación 1:06:28 Capítulo 23 Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores 1:06:47 Capítulo 22 Hay que hacer las cosas bien para conquistar el Templo de la Imitación 1:03:24 Capítulo 21 con la apertura de la Escuela llegan tres nuevas eliminaciones 1:06:33 Capítulo 24 los pequeños detalles harán la diferencia en el Templo de la Imitación

Capítulo 24 Yo Me Llamo : los pequeños detalles harán la diferencia en el Templo de la Imitación Los jurados se preparan para evaluar a nuevos imitadores que buscarán demostrar su talento y avanzar en la competencia. De todos los participantes que se presentan, solo 3 serán eliminados. ¿Quiénes serán?