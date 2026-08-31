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Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo': los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado - CaracolTV

Amparo, César y Elder afinarán sus sentidos en una noche cargada de emociones. Los imitadores se enfrentarán al reto de demostrar su evolución en el Templo de la Imitación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:31 min
Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo'
Yo Me Llamo - Capítulo 28: los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado
En vivo 'Yo Me Llamo': capítulo HOY 28 de agosto completo y gratis.
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
CAPÍTULO.jpg
1:03:35
Capítulo 26
solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
CAPÍTULO.jpg
1:06:28
Capítulo 25
Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación
Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo'
1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado

Capítulo 28 Yo Me Llamo : los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado

Amparo, César y Elder afinarán sus sentidos en una noche cargada de emociones. Los imitadores se enfrentarán al reto de demostrar su evolución en el Templo de la Imitación.

Por: Jorge Andrés Bernal
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En vivo 'Yo Me Llamo': capítulo HOY 28 de agosto completo y gratis.
1:06:35
Capítulo 27
Amparo, César y Elder más exigentes que nunca en el Templo de la Imitación
CAPÍTULO.jpg
1:03:35
Capítulo 26
solo los mejores podrán seguir en el Templo de la Imitación
CAPÍTULO.jpg
1:06:28
Capítulo 25
Fuertes críticas y lágrimas en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 25 de agosto completo y gratis.
1:06:33
Capítulo 24
baile de 'Alejandro Fernández' no convence y 'Gwen Stefani' decepciona
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1:06:28
Capítulo 23
Amparo, César y Elder cada día más exigentes con los imitadores
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 21 de agosto completo y gratis.
1:06:47
Capítulo 22
Hay que hacer las cosas bien para conquistar el Templo de la Imitación
Capítulo 28 de 'Yo Me Llamo'
1:06:31
Capítulo 28
los dobles tendrán el reto de demostrar cuánto han evolucionado