“Te vi sufrir, caer y levantarte”: mensaje de Antonella a Messi, tras retiro de selección

A través de una publicación en Instagram, en la que mostró unas cartas que escribió dos días después de la final del Mundial 2026, Lionel Messi comunicó que se retiraba de la Selección Argentina, después de 20 años de vestir la camiseta.

La muerte de su papá, Jorge Messi, terminó por motivar la decisión del exfutbolista del Barcelona, según dijo él mismo en la publicación, pues la idea ya venía rondando en su cabeza. Incluso, el astro dudó en participar en la Copa del Mundo 2026 por la salud de su progenitor, pero fue él el que le pidió que la jugara.



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La confirmación del final de una era en el fútbol internacional provocó una ola de reacciones a nivel mundial, pero ninguna tan íntima y conmovedora como la de su esposa, Antonela Roccuzzo. A través de sus plataformas digitales, la empresaria argentina expresó el inmenso orgullo que siente por la trayectoria de su marido al vestir la camiseta albiceleste durante tantos años.



Qué dijo Antonela Roccuzzo por retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así @leomessi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes", inició expresando Antonela en su sentida publicación, rememorando el camino de esfuerzo que recorrió el astro rosarino antes de alcanzar la gloria máxima.

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En su testimonio, Roccuzzo destacó la resiliencia del capitán de la Selección de Argentina durante los momentos difíciles y valoró el impacto formativo que su carrera tuvo en sus hijos, quienes presenciaron la perseverancia de su padre hasta coronarse campeones del mundo.

"Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", afirmó la esposa del futbolista.

Además, enfatizó la huella que deja este hito en su núcleo familiar: "Me emociona especialmente que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia".

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Finalmente, Roccuzzo cerró su mensaje reafirmando el amor incondicional de su familia y el privilegio de haber acompañado al diez en cada paso de su carrera profesional y personal: "Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito".