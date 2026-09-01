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Qué le dijo Antonella Roccuzzo a Messi, tras su retiro de la Selección Argentina

Qué le dijo Antonella Roccuzzo a Lionel Messi, luego de que él anunciara su retiro de la Selección Argentina. Emotivo mensaje que ella publicó en sus redes sociales.

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“Te vi sufrir, caer y levantarte”: mensaje de Antonella a Messi, tras retiro de selección

La esposa del ídolo de Argentina dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi, luego de que confirmara que no volvería a jugar con la albiceleste, en torneos oficiales.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Antonella Roccuzzo y Lionel Messi
Antonella Roccuzzo y Lionel Messi
Foto: Instagram @antonelaroccuzzo