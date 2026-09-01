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Actores que interpretan a Alya y Cihan en 'Ciudad Lejana', novela turca, no son pareja - CaracolTV

'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, cuenta con la participación de Ozan Akbaba como Cihan Albora y de Sinem Ünsal como Alya. Esto es lo que se sabe sobre la relación que sostienen los dos protagonistas.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

¿Los actores que interpretan a Alya y Cihan en 'Ciudad Lejana' son pareja en la vida real?

El pasado 29 de julio se estrenó la novela turca que narra la historia de Alya y Cihan. Aunque esta producción se grabó a finales de 2024, llegó a Colombia dos años después para cautivar a los fans.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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¿Los protagonistas de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, son pareja en la vida real?
¿Los protagonistas de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol Televisión, son pareja en la vida real?
Foto: Caracol Televisión.