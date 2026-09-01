¿Los actores que interpretan a Alya y Cihan en 'Ciudad Lejana' son pareja en la vida real?

Una de las producciones de la tarde con mayor acogida de Caracol Televisión es 'Ciudad Lejana', la novela turca que narra la historia de Alya, una mujer que llega junto a su hijo a Albora para despedir a su difunto esposo. Durante el viaje por este desconocido lugar, la mujer conoce a la familia de su expareja y descubre los secretos de este hogar que le impiden regresar a la normalidad de su vida.

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¿Los protagonistas de 'Ciudad Lejana' son pareja en la vida real?

Esta producción cuenta con la participación de dos actores de primera categoría como los protagonistas de la historia: Ozan Akbaba como Cihan Albora y de Sinem Ünsal como Alya dentro del programa. Aunque muchos consideran que su romance en la ficción ha traspasado la pantalla, la realidad es que no son pareja en la vida real, por lo que únicamente sostienen una buena relación laboral.

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De hecho, el intérprete de Cihan está casado con Buket Arıkan Akbaba desde hace casi 10 años y fruto de esta relación nació un hijo de ocho años al que no dudan en presumir en las plataformas digitales.



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"Mi niño de buen corazón, tranquilo y divertido: que siempre tengas una vida llena de salud, paz y hermosos recuerdos. Como una vez me dijiste: 'Si te pasara algo, estaría muy triste; lloraría hasta quedarme dormido'... Todo nuestro esfuerzo se centra en asegurar que nunca te pase nada malo", le escribieron en una oportunidad.

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Ünsal, por su parte, procura mantener su vida amorosa alejada de la opinión de sus admiradores; sin embargo, también ha publicado en algunas ocasiones lo enamorada que se encuentra. En una publicación de diciembre de 2025 mostró una serie de fotografía en donde aparecía acompañada del actor turco Berk Cankat, su pareja sentimental, desatando todo tipo de reacciones entre sus admiradores.

Aunque muchos publicaron stickers y gifts de la producción asegurando que Cihan, el personaje, estaría celoso en la vida real, los fanáticos aprovecharon para pedir respeto y recordar que entre los dos actores de 'Ciudad Lejana' solo hay una buena relación debido al tiempo que comparten en los sets de grabación.

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