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¿Quién es el papá de María Carolina Hoyos? Conozca a Luis Francisco Hoyos

Descubra quién es el papá de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, y los detalles de su historia familiar. ¡Entérese de todo aquí!

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¿Quién es el papá de María Carolina Hoyos? hermana de Miguel Uribe Turbay

Muchos se preguntan sobre el verdadero origen de la periodista y presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia, su papá fue el primer esposo de Diana Turbay y te contamos quién es.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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