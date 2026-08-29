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Martha Silva regresa a la actuación tras 15 años alejada de las pantallas

Martha Silva, de Tu Voz Estéreo, vuelve a las pantallas tras 15 años radicada en el Quindío. Conoce en La Red los detalles del proyecto que marca su gran regreso.

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Famosa actriz vuelve a trabajar tras una pausa de 15 años y la muerte de su esposo

Martha Silva, quien lleva más de una década alejada del público, reveló entre lágrimas que tras el terremoto le ha sido complicado retomar, sin embargo, está ilusionada con volver a actuar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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