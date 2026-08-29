Famosa actriz vuelve a trabajar tras una pausa de 15 años y la muerte de su esposo

La talentosa y recordada actriz Martha Silva, una de las figuras con mayor trayectoria artística en el país al sumar más de 40 años de experiencia, abrió su corazón en La Red para revelar la dolorosa razón que la mantuvo alejada de la televisión, el cine y el teatro a nivel nacional por cerca de 15 años.

Durante más de una década, la artista decidió radicarse en el departamento del Quindío, tomando la determinación de hacer un alto en su carrera profesional tras sufrir el devastador golpe de la muerte de su esposo, un hecho trágico que la llevó a alejarse de los escenarios y refugiarse en la tranquilidad del eje cafetero.



¿Por qué se pospuso el regreso a la actuación de Martha Silva?

Cuando todo estaba preparado para su esperado retorno a la interpretación en teatro, un acontecimiento inesperado frenó temporalmente sus planes. El inicio del proyecto 'Travesuras de papá', al lado de actores como José Manuel Ospina, lastimosamente se vio afectado y tuvo que posponerse debido a la emergencia provocada por el terremoto en Colombia.

Publicidad

Tras la reprogramación por el desastre natural, la producción contempla arrancar grabaciones tentativamente en el mes de septiembre.



¿Cómo afectó el terremoto a la actriz Martha Silva?

Más allá del aplazamiento técnico, la actriz confesó el duro impacto emocional que le provocó la tragedia. Silva reconoció que tras el sismo le resultó muy complicado retomar y estudiar para su papel, debido a que la profunda tristeza y conmoción por el desastre la afectaron seriamente en el ámbito personal.

Publicidad

A pesar de los momentos difíciles, la veterana actriz se prepara para reencontrarse con su público y reconectarse con la actuación, demostrando la resiliencia que la ha caracterizado durante más de cuatro décadas en la industria.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.