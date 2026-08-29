Gabriel Cubillos responde a denuncias por mala praxis y a su mención del piloto de Yeison Jiménez

El controvertido caso del Doctor Gabriel Fernando Cubillos Valencia volvió a tomar un giro tenso en La Red, donde el médico dio la cara tras ser judicializado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y afectaciones a tres personas más luego de someterse a procedimientos estéticos en Bogotá.

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Durante la entrevista, Cubillos aseveró que un juez de garantías determinó que "no hay un fundamento razonable" para vincularlo a los hechos y que por ello sigue ejerciendo su profesión. Sin embargo, el equipo periodístico le recordó que una imputación no evalúa culpabilidad e insistió en la gravedad de los cargos por homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales, los cuales él no aceptó.

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¿El Dr. Cubillos es cirujano plástico y operó a las víctimas?



Frente a los señalamientos de operar sin la especialidad, el médico fue tajante en La Red: "Nunca en mi vida me he identificado como cirujano plástico", respondiendo a notas pasadas de Caracol Televisión donde un actor fue intervenido en sus instalaciones.

Al ser cuestionado por los fallecimientos, Cubillos justificó su posición argumentando ser únicamente el propietario de los centros médicos: "Que yo sea el dueño no significa que yo haga todas las cirugías. Contrato cirujanos plásticos y especialistas... Sí hubo cuatro fallecimientos por atención en las clínicas que dirijo".

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Uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento fue un video publicado por el médico donde mencionaba la trágica muerte del hijo de una paciente (la denunciante Diana Rojas). Aunque Cubillos negó haberla nombrado directamente argumentando que son "coincidencias", los presentadores reaccionaron con indignación ante sus palabras.

La aclaración oficial de la Fiscalía sobre el futuro judicial del médico

Ante las afirmaciones de Cubillos de que los cargos habían sido desestimados, la Fiscalía General de la Nación precisó la situación real del proceso: "Él fue imputado por homicidio con dolo eventual y lesiones personales, cargos que él no aceptó. Ahora viene el tema de la acusación formal, para esto la fiscalía tiene 90 días. La imputación no es una fase probatoria, es solo una comunicación de cargos; la fase de la valoración de las pruebas es después de la acusación cuando hay un juicio oral".

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Las autoridades reiteraron que el médico no ha sido condenado y continuará vinculado al proceso penal mientras la justicia determina la responsabilidad o inocencia frente a los hechos investigados.

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