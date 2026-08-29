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Caso Doctor Cubillos: Fiscalía aclara la verdad sobre su proceso judicial

El Doctor Gabriel Cubillos respondió en La Red tras ser imputado por homicidio y lesiones personales. Las duras críticas del equipo y la aclaración de la Fiscalía.

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Gabriel Cubillos responde a denuncias por mala praxis y a su mención del piloto de Yeison Jiménez

Tras ser relacionado con malos resultados y presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes, el médico Gabriel Cubillos habla del proceso legal que está en marcha con la Fiscalía.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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