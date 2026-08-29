Imitador de Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’ conoció al ‘Cacique’ y a Rafael Orozco

‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’, que fue eliminado de la competencia luego de decepcionar con su interpretación de ‘Tú eres la reina’, habló en el matutino de Caracol Televisión sobre su cercanía con el vallenato, que comenzó cuando era joven: empezó escuchando la música del intérprete de 'Oye, bonita', Rafael Orozco y Jorge Oñate, y con sus canciones conquistó a las niñas que le gustaron.

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¿Cómo conoció el imitador de Diomedes Díaz al ‘Cacique’ y a Rafael Orozco?

El artista contó en ‘Día a Día’ que el destino y su entorno laboral jugaron un papel fundamental para acercarlo a estas figuras emblemáticas de la música colombiana. A Diomedes Díaz lo conoció gracias a que el cantante visitaba con frecuencia el pueblo donde él residía, factor clave que le permitió coincidir con el ídolo vallenato en múltiples ocasiones.

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A Rafael Orozco, que estudió en la universidad antes de dedicarse por completo a la música, lo conoció porque trabajó con un tío del recordado vocalista de El Binomio de Oro. Incluso, hubo una época en la que también lo imitaba, pero al final se decidió por personificar al ‘Cacique’.





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Pacheco agregó en la entrevista que pasar por ‘Yo Me Llamo’ fue una experiencia única, y reconoció que no estaba lo suficientemente preparado para continuar en el programa. Incluso, les aconsejó a los que quieran presentarse en una próxima edición, tomar clases de interpretación y no esperar a llegar a la escuela del programa para mejorar, pues pueden quedarse en el camino, tal y como le sucedió a él.

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Al final ‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ interpretó ‘La Plata’ junto a Carlos Calero, presentador de ‘Día a Día’, cantante y “Diomedista” de corazón, según dijo en el programa.