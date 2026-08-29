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Imitador de Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’ conoció al ‘Cacique’ y a Rafael Orozco

Imitador de Diomedes Díaz en 'Yo Me Llamo' 2026 reveló en 'Día a Día', programa de Caracol Televisión, cómo conoció al ‘Cacique de La Juenta’ y a Rafael Orozco.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitador de Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’ conoció al ‘Cacique’ y a Rafael Orozco

David Pacheco, el exconcursante del programa de Caracol, sorprendió al revelar detalles de sus vivencias y sus encuentros personales con dos gigantes de ese género musical, en ‘Día a Día’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Imitador de Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’
Imitador de Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV