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Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’: “El primer día estuvo mejor" - CaracolTV

Amparo Grisales fue contundente al decir que el imitador de Diomedes Díaz estuvo desafinado y que fue su peor presentación. Elder Dayán tampoco quedó convencido y aseguró que no lo hizo bien.

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Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’: “El primer día estuvo mejor"

Amparo Grisales fue contundente al decir que el imitador de Diomedes Díaz estuvo desafinado y que fue su peor presentación. Elder Dayán tampoco quedó convencido y aseguró que no lo hizo bien.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.