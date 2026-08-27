Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’: “El primer día estuvo mejor"

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió una de las galas más tensionantes de la temporada tras la presentación del imitador de Diomedes Díaz, quien interpretó el clásico vallenato ‘Tú eres la reina’. La ejecución del participante estuvo lejos de convencer a la mesa de jurados, pese a que los mencionó en su interpretación.

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Elder Dayán tomó la palabra de primeras y aseguró que el desempeño del imitador no estuvo a la altura del personaje ni del concurso. El cantante le hizo un llamado para corregir urgentemente sus fallas vocales y mantener el color de ‘El Cacique de La Junta’.

César Escola agregó que su presentación no estuvo a la altura, mientras que Amparo Grisales no se guardó nada y aseguró que el ‘show’ de su audición estuvo mejor, por lo que mostró un retroceso en su proceso.

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¿Quién compuso la canción ‘Tú eres la reina’ de Diomedes Díaz?



La célebre canción ‘Tú eres la reina’ fue compuesta por el cantautor colombiano Hernán Urbina Joiro, quien se la entregó a Diomedes Díaz para ser grabada en el álbum ‘Título de Amor’ lanzado en 1993.

¿Cuándo y de qué murió Diomedes Díaz?

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El legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, conocido como 'El Cacique de La Junta', falleció a los 56 años el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar, Cesar , a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras dormía .