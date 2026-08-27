A ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ le faltó ser más coqueto en el Templo de la Imitación

El imitador del cantante santandereano interpretó 'Coqueta', y dejó una buena impresión ante los jurados, aunque destacaron detalles que debe tener en cuenta para su próxima presentación.

Pese a que el concursante estaba nervioso porque debía bailar y cantar al mismo tiempo, logró controlarla respiración y dar lo mejor de sí para hacer una buena interpretación.



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No obstante, durante la retroalimentación, Amparo Grisales aseguró que le faltó cierta sensualidad que el verdadero Jessi Uribe le pone a su interpretación, aunque agregó que le gustó su ‘show’. Incluso, se le vio bailando en su silla, junto a Elder Dayán.

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El hijo de ‘El Cacique de La Junta’ también le aconsejó no descuidar la afinación, mientras que César Escola señaló que le “encantó” el comienzo de la canción, porque fue íntimo y cariñoso, pero después se desdibujó.



¿Cuál es el nombre real de Jessi Uribe y de dónde es originario?

El reconocido cantante de música popular conocido como Jessi Uribe se llama en realidad Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga, Santander, Colombia, ciudad donde comenzó su trayectoria artística cantando mariachis junto a su padre.

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