A ‘Yo Me Llamo Shakira’ le faltó sensualidad y seguridad sobre el escenario

La imitadora de la artista barranquillera interpretó ‘Ojos así’ y las presentadoras mostraron sus dotes para mover las caderas. No obstante, César y Amparo le señalaron cosas que debe mejorar.

‘ Yo me llamo Shakira’, que le ganó el duelo a dos contrincantes , presentó una propuesta que prometía una noche inolvidable de danza oriental y ritmo pop, pero las devoluciones del panel de jurados dejaron al descubierto importantes desacuerdos sobre su desempeño en esta etapa de la competencia.



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Elder Dayán fue el primero en reaccionar favorablemente, destacando que le gustó mucho la presentación y valorando el esfuerzo en la puesta en escena. Sin embargo, la exigencia subió de nivel con César Escola, quien fue contundente al criticar la vocalización de la participante: aseguró que no le entendió nada de lo que cantó y señaló que le faltó ese brillo y esa actitud arrolladora tan característica de la estrella original en el escenario.

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Para rematar, Amparo Grisales coincidió en que la interpretación careció de fluidez. La 'Diva de Colombia' no dudó en señalar que la sintió muy robótica durante toda la ejecución, pidiéndole mayor soltura corporal y dinamismo para poder proyectar la verdadera esencia de la estrella colombiana. Sin embargo, destacó que va por buen camino.



¿De qué álbum es la canción 'Ojos Así' de Shakira?

'Ojos Así' forma parte del exitoso cuarto álbum de estudio de la cantautora colombiana Shakira, titulado '¿Dónde están los ladrones?', lanzado al mercado internacional en septiembre de 1998 bajo el sello Sony Music Latin.

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