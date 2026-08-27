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A ‘Yo Me Llamo Shakira’ le faltó sensualidad y seguridad sobre el escenario - CaracolTV

Para Elder Dayán, la imitadora de la barranquillera exageró con su voz durante la presentación. Amparo le pidió mostrar una faceta más sexy y atrevida sobre el escenario

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo Me Llamo Shakira’ le faltó sensualidad y seguridad sobre el escenario

Para Elder Dayán, la imitadora de la barranquillera exageró con su voz durante la presentación. Amparo le pidió mostrar una faceta más sexy y atrevida sobre el escenario

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Shakira' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión
Foto: Caracol TV