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Érika Zapata se enamoró de hombre que solo quería su dinero: tenía hijo y mujer

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, contó por primera vez la historia de cuando se enamoró de hombre que solo quería su dinero, y resultó con esposa e hijo.

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Érika Zapata se enamoró de hombre que solo quería su dinero: “No hizo sino burlarse de mí”

Por primera vez, la periodista antioqueña de Noticias Caracol habló sobre una relación amorosa que tuvo en el pasado, pero que le dejó grandes aprendizajes para el futuro.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Érika Zapata
Érika Zapata
Foto: Instagram @erika_zava