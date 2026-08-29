Érika Zapata se enamoró de hombre que solo quería su dinero: “No hizo sino burlarse de mí”

Érika Zapata decidió abrir su corazón en ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión, y compartió un episodio inédito de su vida personal. La antioqueña, que contó cómo se enteró de la infidelidad de su primer novio, confesó que vivió una historia sentimental bastante difícil, en la que fue víctima de engaños y aprovechamiento económico.

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“Yo tuve una historia de amor mucho más accidentada que esa, que yo nunca la conté. Y fue una persona que solo se pegó de mí por sacarme dinero, y yo sí lo quería y lo apoyaba y no sé qué. Y esa persona no hizo sino burlarse de mí; resultó teniendo una mujer con un hijo”, reveló la periodista en la conversación.

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Esta experiencia la llevó a replantearse sus decisiones sentimentales y a ser extremadamente reservada en sus plataformas digitales. Aseguró que hoy en día está concentrada en su crecimiento profesional y en cumplir sus metas, dejando atrás los viejos patrones de conducta en el amor.



¿Qué busca en una pareja Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol?

Tras su experiencia, la reportera compartió su perspectiva frente al debate sobre cómo deben dividirse los gastos entre hombres y mujeres cuando se están conociendo. Zapata dejó en claro que no tolera la tacañería y que no está de acuerdo con dividir las cuentas por partes iguales durante la etapa del cortejo.

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"No es que la mujer sea mantenida, es que la función del hombre es conquistarte y tú te tienes que dejar conquistar. Si un hombre no tiene para invitarte al 100% una comida, ese mae no sirve. ¿Cómo así que el 50 50 si no es capaz de invitarte a una comida? Ahí no hay nada", afirmó la comunicadora, que fue alumna de Diego Guauque.

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Para la periodista, las dinámicas de pareja no deben ser tratadas como transacciones financieras, pues considera que el aporte femenino va mucho más allá del dinero: "Yo no estoy de acuerdo con ese 50/50. Yo no estoy de acuerdo con los hombres amarrados. A mí no me gustan los hombres tacaños porque yo no soy amarrada [...] La mujer aporta cosas distintas. Uno aporta compañía, aporta otro tipo de cosas".

No obstante, aclaró, eso no significa que de vez en cuando la mujer no pueda tener un detalle (económico) con su pareja. “Lo que no quiere decir que si él, el día de mañana, no tiene plata, tú no le puedas ayudar”, concluyó.