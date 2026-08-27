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Érika Zapata, de Noticia Caracol, dice cómo que su primer novio le fue infiel

Érika Zapata, periodista de Noticia Caracol, contó en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, cómo se entero de que su primer novio le fue infiel.

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Érika Zapata dice cómo supo de infidelidad de su novio: “Estaba con las dos al tiempo”

La periodista de Noticias Caracol habló sin ningún filtro sobre su primera relación amorosa, a los 27 años. No obstante, la historia no fue un cuento de hadas, como esperaba.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Érika Zapata
Érika Zapata
Foto: Instagram @erika_zava