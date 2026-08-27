Érika Zapata dice cómo supo de infidelidad de su novio: “Estaba con las dos al tiempo”

Érika Zapata contó en ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión, que conoció a su expareja en una rueda de prensa. Aunque al principio no le prestó atención por no haber tenido novio antes, la insistencia del hombre —quien venía de Cúcuta— y la curiosidad por la presión social terminaron por convencerla de darle una oportunidad.

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¿Cómo descubrió Érika Zapata que le eran infiel?

La relación duró solo un mes y medio, pues la reportera de Noticias Caracol, descubrió que su novio no era el hombre que ella imaginaba., Y es que tras ahorrar para celebrarle el cumpleaños y pasar todo el día juntos, él comenzó a distanciarse y a poner excusas para no salir, argumentando que estaba en municipios como Buriticá o Santa Fe de Antioquia.

“O sea, él estaba con las dos al mismo tiempo. Ella se enteró de todo y también me conocía. No te voy a decir la profesión, pero ella también me identificaba a mí desde hace muchos años, incluso más tiempo del que lo conocía a él. En la confrontación, cuando las dos lo cogemos, él llega y dice que yo lo había convencido de que se quedara conmigo, y no con ella, la señora. Obviamente eran mentiras, como falta de hombre en ese sentido”, dijo la antioqueña en 'Historias con Ritmo'.

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Según relató la comunicadora, desde el inicio detectó señales de alerta, como el intento de la otra persona por modificar su forma de vestir y de hablar. "Cuando a ti te quieren, no te tienen que hacer cambiar", afirmó. No obstante, continuó con su noviazgo hasta que supo de la infidelidad. La otra mujer, contó Zapata, lo perdonó.

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A pesar de que en su momento sintió que el mundo se le acababa y se echó a morir, hoy recuerda el episodio con humor. La paisa asegura que esta vivencia fue clave para madurar profesional y personalmente, enseñándole a no sufrir por nadie y a retirarse a tiempo cuando no está en el lugar correcto.