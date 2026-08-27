Lista completa de artistas que estarán en Rock al Parque 2026: Rata Blanca, Gondwana y más

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentó de forma oficial el cartel internacional para la edición 30 del festival gratuito más grande de Latinoamérica. Entre los nombres principales se destacan Mon Laferte (Chile/México), Rata Blanca (Argentina), Apocalyptica (Finlandia), Stratovarius (Finlandia), Serú Girán (proyecto tributo por David Lebón y Pedro Aznar) y los chilenos Los Bunkers y Claudio Narea.

Qué artistas se presentarán en Rock al Parque 2026

A los ya mencionados se suman:



Agua Bendita de España.

Rata Blanca de Argentina.

Alcalá Norte de España.

Algiers de Estados Unidos.

Alto Grado

Apocalyptica de Finlandia.

Ataque de Pánic.

Bándalos Chinos de Argentina.

Between the Buried and Me de Estados Unidos.

Boca de Serpiente

Bruna Quoya

Burning Witches de Suiza.

Casi

Darkest Hour de Estados Unidos.

Deccensus de Chile.

Desorden Público de Venezuela.

División Minúscula de México.

Editors de Inglaterra.

El Punto Ska.

Elsa Riveros.

End It de Estados Unidos.

Gondwana de Chile.

Grave de Suecia.

Green Valley de España.

Hellbutcher de Suecia.

Iseo & Dodosound de España.

La Brigada RPF.

La Monky Band.

Las Fokin Biches de México.

Laura Pérez.

Lika Nova.

Lo Mismo Decían de Juana.

Los Bunkers de Chile.

Los Tetas de Chile.

Lucio Feuillet.

Lutter Band.

Maskera.

Ministry de Estados Unidos.

Mon Laferte de Chile y México.

Narcocracia.

Niña Lobo de Uruguay.

No Dependiente.

Perpetual Warfare.

Pez Errante.

Porter de México.

Ratones Paranoicos de Argentina.

Serú Giránm por Lebón y Aznar de Argentina.

Sistema de Entretenimiento de España.

Skampida.

Solengium.

Stayway.

Stratovarius de Finlandia.

Syracuse.

Tokyo Ska Paradise Orchestra de Japón.

Trotsky Vengarán de Uruguay.

Nadie de Medellín.

L.R.A. de Medellín.

¿Qué agrupaciones nacionales y distritales estarán en Rock al Parque 2026?

La representación colombiana contará con nombres históricos de la escena nacional junto a los ganadores de la convocatoria de estímulos del Distrito. Entre los artistas nacionales destacados están I.R.A., Nadie, Esteman, Lucio Feuillet, Skampida, Perpetual Warfare, Syracusæ, El Punto Ska y La Monky Band.

Publicidad

A ellos se suman las bandas locales seleccionadas por el portafolio distrital: Alto Grado, Ataque de Pánico, Boca de Serpiente, Brina Quoya, Lika Nova, V for Volume, Laura Pérez, Lo Mismo Decían de Juana, Vein, StayWay, entre otras.



¿Cuándo y dónde se hará Rock al Parque 2026?

Publicidad

El evento se llevará a cabo durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en su habitual sede, el Parque Central Simón Bolívar de Bogotá, con acceso libre para los asistentes.

