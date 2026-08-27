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Qué artistas se presentarán en Rock al Parque 2026 y cuándo es el festival

Bogotá se alista para los 30 años de Rock al Parque este 10, 11 y 12 de octubre con más de 60 bandas locales e internacionales. La organización confirmó las bandas que se presentarán.

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Lista completa de artistas que estarán en Rock al Parque 2026: Rata Blanca, Gondwana y más

Bogotá se alista para los 30 años de Rock al Parque este 10, 11 y 12 de octubre con más de 60 bandas locales e internacionales. La organización confirmó las bandas que se presentarán.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Rock al Parque 2026
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Foto: Getty Images