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Jacinto habla con sus hijas y les afirma que está dispuesto a luchar por el amor de Mariela

Jacinto no soporta los reproches por parte de sus hijas ante la situación que vive con Mariela, pues cree que tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor. ¿Las convencerá?

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Jacinto habla con sus hijas y les afirma que está dispuesto a luchar por el amor de Mariela

Jacinto no soporta los reproches por parte de sus hijas ante la situación que vive con Mariela, pues cree que tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor. ¿Las convencerá?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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