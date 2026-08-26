Jacinto habla con sus hijas y les afirma que está dispuesto a luchar por el amor de Mariela

Después de los momentos que compartió con Mariela en el balneario y el cine, Jacinto quedó convencido de que ella es una buena mujer y decidió luchar por su amor, pese a los cuestionamientos de sus hijas.

Aunque Clara y Betty no están completamente de acuerdo con la relación, decidieron investigar más sobre Mariela. Las hermanas consideran que su padre merece una nueva oportunidad en el amor, pero aún tienen dudas sobre si ella es la persona indicada para acompañarlo en esta nueva etapa.



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