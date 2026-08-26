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Qué actores de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol, son novios en realidad

Detalles sobre qué actores de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol Televisión, son novios en la vida real. En la producción, tienen un romance que es prohibido.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Actores de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol, son novios en la vida real

Se trata de los intérpretes que en la producción tuca les dan vida a los jóvenes Kaya y Zerrin, que en la ficción mantienen una relación en secreto, porque su amor es “prohibido”.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Actor de ‘Ciudad Lejana’ Atakan Ozkaya
Actor de ‘Ciudad Lejana’ Atakan Ozkaya.
Foto: Caracol TV