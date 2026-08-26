Actores de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol, son novios en la vida real

Los actores Atakan Özkaya (Kaya en la novel) y Dilin Döğer (Zerrin en la producción) confirmaron que su historia de amor superó la ficción del set de grabaciones para convertirse en un noviazgo en la vida real.

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Lo que comenzó como una intensa complicidad frente a las cámaras dando vida a sus personajes de 'Ciudad Lejana' terminó por transformarse en una relación sentimental real. Tras meses de rumores alimentados por publicaciones compartidas en redes sociales durante celebraciones personales y viajes, los intérpretes han confirmado públicamente su noviazgo, indicó Antena 3.

Aunque en un inicio mantuvieron reservado su vínculo asegurando que solo los unía una gran amistad surgida por las intensas jornadas de rodaje, finalmente han decidido dejar a un lado el misterio y compartir con sus fanáticos esta nueva etapa en sus vidas, agregó Hola. En este carrete de fotos, se pueden ver imágenes de la pareja:

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¿Cómo nació el amor entre los actores de 'Ciudad Lejana'?

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La química entre ambos se consolidó durante la grabación de la exitosa producción que se transmite en Caracol Televisión. Al pasar extensas jornadas compartiendo escenas de gran carga emocional, la cercanía traspasó los libretos.

En declaraciones a la prensa internacional, Dilin Döğer y Atakan Özkaya afirmaron que prefieren mantener ciertos aspectos de su intimidad en reserva, destacando que pasar de ser "muy buenos amigos" a pareja fue un proceso natural que hoy disfrutan plenamente.

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¿Cuál es la trama de la novela turca ‘Ciudad Lejana’?

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La trama de la exitosa producción turca sigue la vida de Alya Albora (interpretada por Sinem Ünsal), una médica independiente que regresa a la histórica región de Mardin desde Canadá con un único propósito: enterrar a su difunto esposo Boran y cumplir su última voluntad. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de despedida temporal se convierte en una encrucijada llena de secretos y oscuras tradiciones.

Al llegar a las tierras de la influyente familia Albora, el poderoso clan no le permite marcharse de vuelta con su pequeño hijo Deniz. Para conservar la custodia de su primogénito y protegerlo de las rivalidades familiares y de las tradiciones extremas, Alya se ve obligada a enfrentarse al líder de la dinastía, Cihan Albora (Ozan Akbaba). Entre ambos surge un matrimonio forzado por el deber que, gradualmente, desencadena una intensa atracción y un amor impredecible.