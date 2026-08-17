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Quién es el actor que hace de Cihan en 'Ciudad Lejana' novela turca de Caracol - CaracolTV

Ozan Akbaba es el actor que le da vida a Cihan Albora en la novela turca de Caracol Televisión. Además de tener una sólida carrera en la televisión internacional, también ha destacado por su música.

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Actor de 'Ciudad Lejana' es un famoso músico; interpreta la canción de la novela turca

Ozan Akbaba es el actor que le da vida a Cihan Albora en la novela turca de Caracol Televisión. Además de tener una sólida carrera en la televisión internacional, también ha destacado por su música.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Actor de 'Ciudad Lejana' también es cantante; así se escucha su música.
Actor de 'Ciudad Lejana' también es cantante; así se escucha su música.
Foto: Instagram @ozanakbaba