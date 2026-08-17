Actor de 'Ciudad Lejana' es un famoso músico; interpreta la canción de la novela turca

Los seguidores de Caracol Televisión disfrutan de ‘Ciudad Lejana’, la novela turca que se transmite de lunes a viernes de 3:30 p. m. a 4:30 p. m. La producción narra la historia de una mujer y su hijo, quienes llegan a Albora para enterrar a su esposo. Sin embargo, la protagonista no sabe que tendrá dificultades para salir del país y regresar a Canadá debido a situaciones relacionadas con su difunto esposo.

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Quién es el actor que hace de Cihan en 'Ciudad Lejana'

La producción cuenta con un elenco en el que se destaca Ozan Akbaba, actor que interpreta a Cihan Albora. El artista cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte diferentes aspectos de su trayectoria profesional y algunos momentos de su vida personal.

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Además de su trabajo como actor, Akbaba también se ha desempeñado como músico. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes producciones, entre ellas ‘La Gran Familia’ y ‘Kasaba Doktoru’, sumando experiencia tanto en televisión como en otros proyectos audiovisuales.



Asimismo, su faceta musical tiene una relación directa con ‘Ciudad Lejana’. De hecho, Akbaba es conocido por interpretar la canción de la producción que actualmente se transmite por Caracol Televisión. Esta participación le ha permitido obtener reconocimiento en Turquía y mostrar otra de sus habilidades dentro del mundo del entretenimiento.

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Por otra parte, la vida personal del actor también ha despertado interés entre quienes siguen su trayectoria. Akbaba está casado con la productora Buket Arıkan Akbaba, con quien tiene un hijo. De esta manera, el intérprete combina su carrera en la actuación con su trabajo en la música y su vida familiar.

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En ‘Ciudad Lejana’, Akbaba da vida a Cihan Albora, uno de los personajes centrales de la historia. La producción presenta los acontecimientos que enfrenta la protagonista después de llegar a Albora junto a su hijo para cumplir con el último deseo de su esposo. A partir de ese momento, empieza a conocer una serie de situaciones familiares que le impiden retomar su vida con normalidad al otro lado del mundo.

Mientras la historia avanza en las tardes de Caracol Televisión, los espectadores pueden conocer el desarrollo de los personajes y las situaciones que se presentan alrededor de la familia Albora.

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