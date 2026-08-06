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Quién es el actor que hace de Ali Kemal en ‘Efé’, novela turca: Serhat Teoman

Quién es el actor que hace de Ali Kemal en ‘Efé, el nombre del amor’, novela turca, de Caracol Televisión. Todos los detalles de Serhat Teoman, y si está casado o tiene novia.

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Quién es el actor que interpreta a Ali Kemal Karasu en ‘Efé’, novela turca

El actor de origen turco Serhat Teoman, que da vida al protagonista de la producción de Caracol, ha logrado acaparar la atención de miles de televidentes colombianas. ¡Te lo presentamos!

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Serhat Teoman
Serhat Teoman,
Foto: Instagram @serhatteoman