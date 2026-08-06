Quién es el actor que interpreta a Ali Kemal Karasu en ‘Efé’, novela turca

Serhat Teoman es uno de los actores turcos que ha logrado conquistar al público gracias a su talento y carisma. Nació el 4 de junio de 1983 en Esmirna, Turquía, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en İzmir.

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Cabe mencionar que, desde muy joven, mostró interés por el mundo de la actuación, por lo que decidió estudiar Teatro en la Universidad Eylül 9, Facultad de Bellas Artes, Artes Escénicas y Actuación. Además, recibió su maestría del Departamento de Teatro de la Universidad Mimar Sinan.

¿Serhat Teoman, actor de la novela 'Efé', es casado?

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El también director de cine y televisión, Serhat Teoman sostuvo una relación sentimental de aproximadamente diez años con la también actriz Leyla Feray. Durante ese tiempo, ambos fueron considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo en Turquía y, en diferentes entrevistas, incluso llegaron a manifestar su intención de dar el siguiente paso y contraer matrimonio.





No obstante, en junio de 2025, varios medios de entretenimiento de Turquía reportaron el fin de su relación. De acuerdo con dichas publicaciones, la separación se produjo en buenos términos y por decisión mutua, lo que permitió que cada uno continuara enfocado en sus respectivos proyectos profesionales.

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A pesar de su gran reconocimiento, el artista de 48 años ha procurado mantener su vida privada alejada del foco mediático; hecho que se logra constatar en su cuenta de Instagram, plataforma en la cual publica, por lo general, contenido relacionado con las producciones en las que participa.

Cabe mencionar que, en diferentes entrevistas, el intérprete de Alí Kemal en ‘Efé, el nombre del amor’ ha manifestado que valora mucho su tranquilidad y que prefiere que el público conozca su trabajo antes que su vida personal.

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¿A qué hora dan ‘Efé, el nombre del amor’ en Caracol Televisión?

A través de sus plataformas digitales, portal web y promociones de emisión, Caracol Televisión ha confirmado que 'Efé, el nombre del amor' se emite de lunes a viernes a las 5:45 p.m., justo después de ‘Ciudad Lejana’ y antes de ‘El juego de mi destino’.

