Nueva foto de Epa Colombia en la cárcel sorprendió; fans comentaron su cambio físico

Epa Colombia volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que este 6 de agosto se conociera una nueva imagen de la empresaria de keratinas desde la cárcel donde cumple su condena. La fotografía fue compartida por la abogada Wendy Herrera a través de su cuenta oficial de Instagram y rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

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Junto a la publicación, la abogada escribió: “¡Una cartagenera te liberará, Epa Colombia!”. Además, la imagen muestra a ambas dentro del centro penitenciario mientras, según el mensaje que acompaña la publicación, se encuentran estudiando una nueva estrategia para lograr que la empresaria salga de prisión.

La fotografía también despertó la atención de los internautas por el aspecto de Daneidy Barrera. De acuerdo con comentarios publicados por usuarios en redes sociales, la creadora de contenido luce diferente a como se veía cuando fue capturada. Entre las observaciones realizadas por algunos internautas, señalaron que tendría cambios en su cabello y en sus labios.

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Asimismo, la publicación incluyó otro comentario: “Daneidy Barrera les envía un mensaje a todos los colombianos: los quiere mucho y seguirá construyendo país y generando oportunidades para muchas personas”, continuó el post.





Tras la difusión de la imagen, las reacciones no tardaron en aparecer en distintas plataformas digitales, donde usuarios comentaron tanto la fotografía como el contenido del mensaje publicado por la defensora. La publicación volvió a poner el nombre de Epa Colombia en conversación, especialmente por tratarse de una de las contadas imágenes conocidas de la empresaria desde que comenzó a cumplir su condena.

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Actualmente, Daneidy Barrera permanece privada de la libertad tras la sentencia impuesta por la justicia colombiana. La influenciadora fue condenada a 63 meses y 15 días de prisión, equivalentes a 5 años y 2 meses, por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Desde el inicio de su proceso judicial, diferentes publicaciones relacionadas con su situación han generado conversación en redes sociales. Fanáticos le desean fuerza a ella y su familia en este nuevo plan que tienen en mente ejecutar: "¿Qué le pasó en la cara?", "Libertad pronta para Daneidy, 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Con la ayuda de Dios, así será", son algunos de los mensajes que se leen.

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