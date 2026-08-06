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Abogada de Epa Colombia compartió nueva foto de ella en la cárcel; sorprendió con cambio - CaracolTV

Wendy Herrera, la abogada de la empresaria de keratinas, fue la encargada de compartir la imagen a través de redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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Nueva foto de Epa Colombia en la cárcel sorprendió; fans comentaron su cambio físico

Wendy Herrera, la abogada de la empresaria de keratinas, fue la encargada de compartir la imagen a través de redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Epa Colombia reapareció con cambios físico; su abogada compartió foto en redes.
Epa Colombia reapareció con cambios físico; su abogada compartió foto en redes.
Foto: Instagram @epa_colombia y Noticias Caracol.