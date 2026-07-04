Yina Calderón pidió ayuda para Epa Colombia y expuso situación que vive en cárcel

Yina Calderón generó preocupación entre sus seguidores el pasado 3 de julio luego de compartir una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram relacionadas con la situación de su amiga Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. La publicación se realizó mientras se disputaba el partido entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Mira también: Pareja de Epa Colombia desmintió rumores sobre supuesta prisión domiciliaria



De acuerdo con lo que explicó en sus historias de Instagram, la empresaria manifestó que en la Escuela de Carabineros no estarían permitiendo el ingreso de la abogada de Barrera y que su familia no tendría noticias sobre ella. En ese contexto, compartió un mensaje en el que hizo un llamado para dar visibilidad a la situación.

"Sé que hoy juega Colombia, que están ocupados, pero es inhumano lo que está pasando con Epa Colombia. NO SABEMOS NADA DE ELLA y no le quieren dejar ver a su abogada. NECESITAMOS AYUDA", escribió.

En este sentido, Calderón pidió ayuda a sus seguidores para difundir la información a través de las redes sociales con el propósito de que más personas conocieran lo que, según indicó, estaba ocurriendo con la creadora de contenido. Sin embargo, después de esa publicación no ha dado a conocer nuevas actualizaciones sobre el caso ni ha compartido información adicional acerca de la situación de Barrera.





Por otra parte, varios seguidores respondieron a la solicitud de la influenciadora y compartieron la información en distintas plataformas digitales. Asimismo, algunos usuarios aprovecharon las publicaciones para enviar mensajes de aliento relacionados con la situación que enfrenta Epa Colombia.

Publicidad

Mira también: Él es el papá de la hija de Epa Colombia: esto se sabe sobre su identidad

Cabe recordar que Barrera fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público. La decisión judicial se produjo por hechos relacionados con la destrucción de infraestructura del sistema de transporte durante las manifestaciones registradas en 2019.

Publicidad

Inicialmente, la empresaria de keratinas fue recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Posteriormente, fue trasladada a la Escuela de Carabineros, lugar en el que permanece privada de la libertad. Meses después de ese traslado, su nombre volvió a ser mencionado debido a un problema relacionado con supuestas excentricidades dentro del centro de reclusión.

Mira también: Diana Celis, ex de Epa Colombia, dijo que Karol Samantha les prohibió ser amigas

Hasta el momento, no se conocen mayores novedades sobre el caso; no obstante, sus admiradores están atentos a los detalles que surjan.