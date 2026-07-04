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Por qué no dejan ver a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros: esto dijo Yina Calderón - CaracolTV

Yina Calderón apareció en las historias de Instagram y contó situación que vivió la abogada de Epa Colombia justo el día en que jugaba la Selección Colombia VS. la Selección de Ghana.

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Yina Calderón pidió ayuda para Epa Colombia y expuso situación que vive en cárcel

La creadora de contenido digital apareció en las historias de Instagram y contó situación que vivió la abogada de su amiga justo el día en que jugaba la Selección Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Qué dijo Yina Calderón sobre la situación de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
Qué dijo Yina Calderón sobre la situación de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
Foto: Instagram @yinacalderontv y @epa_colombia