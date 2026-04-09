Él es el papá de la hija de Epa Colombia: esto se sabe sobre su identidad

Este 9 de abril, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, celebra el primer año de su hija Daphne Samara estando en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde se encuentra pagando la pena de cinco años de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio público cometidos en el marco del Paro Nacional de 2019.

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Tiempo antes de ser puesta a disposición de las autoridades, la creadora de contenido digital contó en varias oportunidades que se sometió a inseminación artificial para tener una bebé en compañía de su pareja sentimental, Karol Samantha.



Quién es el papá de la hija de Epa Colombia

Aunque no se conoce la identidad exacta del padre de Daphne Samara debido a que se reservan de los datos de los donantes, sí se conocen algunas fotografías de él. De hecho, la misma influenciadora las compartió en sus redes sociales. Allí se ve al sujeto en cuestión en su etapa infantil, destacando principalmente por su piel blanca, cabello rubio y ojos claros, sacados de "un banco estadounidense de raza caucásica".

Junto a las imágenes, el centro aseguró que este es uno de los perfiles favoritos para quienes están en proceso de tener un bebé: “Es muy amigable y extrovertido. Es confiable y tiene fantásticas habilidades de comunicación”, se lee en el documento.



Cuánto le costó a Epa Colombia quedar embarazada de una niña

Barrera admitió que este es un procedimiento muy costoso para el que tuvo que viajar al extranjero; sin embargo, también detalló que logró pagar una parte del tratamiento gracias a la publicidad en redes sociales.



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"Lo mío fue por publicidad, pero normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos unos cincuenta o cien millones de pesos, sin incluir inyecciones, medicamentos, ir al laboratorio. Digamos que mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para que supiéramos si realmente era una niña, eso también tiene un costo adicional, todo esto vale muchísimo”, comentó en una oportunidad para la Revista Vea.

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Posteriormente, en entrevista con Eva Rey para 'Desnúdate con Eva', admitió que ella gastó aproximadamente 190 millones de pesos.

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