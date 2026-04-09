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Quién es el papá de la hija de Epa Colombia y Karol Samantha, Dafne Samara - CaracolTV

Daphne Samara, la hija de Epa Colombia y Karol Samantha, nació el 9 de abril de 2024 en Bogotá, luego de que la creadora de contenido digital se sometiera a un proceso de inseminación artificial.

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Él es el papá de la hija de Epa Colombia: esto se sabe sobre su identidad

Este 9 de abril, la hija que la creadora de contenido digital tuvo por medio de inseminación artificial cumple 2 años. Estas son las fotos que se conocen hasta el momento de su padre biológico.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre el papá de Daphne Samara, la hija de Epa Colombia y Karol Samantha.