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Qué dijo Karol Samantha sobre los supuestos lujos de Epa Colombia en la cárcel - CaracolTV

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Karol Samantha se pronunció acerca de la polémica y dio detalles sobre cómo está enfrentando la familia esta novedad en el proceso.

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Novia de Epa Colombia rompió el silencio tras acusaciones de tener lujos en la cárcel

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Karol Samantha se pronunció acerca de la polémica y dio detalles sobre cómo está enfrentando la familia esta novedad en el proceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Karol Samantha habló tras las acusaciones sobre supuestos lujos en la Escuela de Carabineros.