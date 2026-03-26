Novia de Epa Colombia rompió el silencio tras acusaciones de tener lujos en la cárcel

Karol Samantha acudió a las plataformas digitales para pronunciarse por el escándalo que se desató en la Escuela de Carabineros, lugar al que fue trasladada la influenciadora en 2025 luego de pasar una temporada en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La empresaria de keratinas está enfrentando una investigación interna por supuestos excesos dentro del centro reclusión asociados con la tenencia de cinco teléfonos celulares y un auto de lujo (Mini Cooper) que, al parecer, iba a ser entregado a su pareja sentimental.

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En caso de que la investigación determine la culpabilidad de la creadora de contenido digital, las autoridades podrían evaluar la posibilidad de devolverla a El Buen Pastor; sin embargo, el proceso aún se encuentra en curso y en manos de las autoridades competentes.

Qué dijo Karol Samantha sobre las irregularidades de Epa Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la mujer le demostró una vez más su apoyo a Epa Colombia. Inicialmente, en el video les agradeció a las personas que se han solidarizado con el caso y pidió a los medios de comunicación esclarecer la situación.

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"El tiempo de Dios es perfecto y, ¿sabes? A veces no quisiera caer en este juego y darle foco a todo esto, pero muchas veces es difícil callar y soportar tanta injusticia", comentó y posteriormente hizo un llamado a tener empatía por su novia.

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Es necesario mencionar que este no fue el único pronunciamiento que se conoció al respecto, pues el papá de Daniedy Barrera también usó las plataformas digitales para negar que su hija haya tenido excesos dentro de las instalaciones de la escuela.

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"Por ahí lo que hay es una estufa con dos puestos, eso es lo que hay para nueve personas. Esos son los lujos increíbes para que usted y el pueblo colombiano se dé cuenta", dijo durante la grabación.

Es necesario mencionar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reiteró su compromiso con garantizar que todos los detenidos cumplan con las mismas condiciones establecidas del centro de reclusión sin importar su trabajo, caso o influencia. Por el momento, no se tiene información sobre la etapa del proceso o el estado de la creadora de contenido.