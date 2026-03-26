Aida Victoria se pronunció tras rumores de celar excesivamente a su ex con su propia hija

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La creadora de contenido digital apareció en redes sociales luego de ser atacada en público por Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, por supuestamente hacerle escenas de celos a Juan Tejada por la relación que tiene con su hija. La influenciadora, lejos de mostrarse asustada, desmintió este rumor, mostró evidencias de conversaciones y explicó cuál fue el comentario que desató toda la polémica.
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La hija de la excongresista se defendió de las críticas asegurando que el problema inició debido a que le solicitó en ese momento a su expareja que se abstuviera a besar menores de edad e integrantes de su familia en su boca, no necesariamente por un tema de celos, sino porque no compartía este comportamiento.
"Eso es una acusación muy grave. Que yo celaba a mi ex con su hija. No, quizás él se confundió porque yo le pedía que no le diera besos en la boca a su hija de 13 años, así como también le pedía que no le diera besos en la boca ni a su sobrina, ni a su sobrino, ni a mi hijo. Quizás él creyó que eran celos, pero no, es que me parece repugnante que un adulto le dé besos en la boca a un niño", dijo.
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Asimismo, recordó que tiene heridas paternas y que se siente incapaz de romper la relación que puede haber entre su exparejay su hija, pero añadió que sí está dispuesta a contar por qué 'El Agropecuario' no tiene una relación del todo formal con la mamá de la niña.
Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su respuesta no se han hecho esperar, pues la felicitan por su determinación: "A los niños no se les dan besos en la boca. No importa si eres el papá o la mamá", "La peinó, la despeino y la revolcó", "Mi papá tiene la necedad de besar a sus hijas en la boca y no saben cómo odio eso. Apoyo total a Aida", "Así o más despeinada hermana", "La mandó directamente a estudiar", "Tiene toda la razón", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.
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