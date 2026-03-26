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Qué respondió Aida Victoria a Juliana Calderón por rumores de celos con su ex - CaracolTV

Aida Victoria Merlano le respondió a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, por acusarla de celar a Juan Tejada por besos que le daba a su hija de 13 años y otros integrantes de su familia.

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Aida Victoria se pronunció tras rumores de celar excesivamente a su ex con su propia hija

La influenciadora le respondió directamente a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, quien la acusó directamente a través de las plataformas digitales. Mira el contundente mensaje del video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre acusaciones de celos excesivos con su ex Juan Tejada.