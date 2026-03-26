Aida Victoria se pronunció tras rumores de celar excesivamente a su ex con su propia hija

La creadora de contenido digital apareció en redes sociales luego de ser atacada en público por Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, por supuestamente hacerle escenas de celos a Juan Tejada por la relación que tiene con su hija. La influenciadora, lejos de mostrarse asustada, desmintió este rumor, mostró evidencias de conversaciones y explicó cuál fue el comentario que desató toda la polémica.

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¿Aida Victoria celosa de la hija de 'El Agropecuario'?

La hija de la excongresista se defendió de las críticas asegurando que el problema inició debido a que le solicitó en ese momento a su expareja que se abstuviera a besar menores de edad e integrantes de su familia en su boca, no necesariamente por un tema de celos, sino porque no compartía este comportamiento.



"Eso es una acusación muy grave. Que yo celaba a mi ex con su hija. No, quizás él se confundió porque yo le pedía que no le diera besos en la boca a su hija de 13 años, así como también le pedía que no le diera besos en la boca ni a su sobrina, ni a su sobrino, ni a mi hijo. Quizás él creyó que eran celos, pero no, es que me parece repugnante que un adulto le dé besos en la boca a un niño", dijo.





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Asimismo, recordó que tiene heridas paternas y que se siente incapaz de romper la relación que puede haber entre su exparejay su hija, pero añadió que sí está dispuesta a contar por qué 'El Agropecuario' no tiene una relación del todo formal con la mamá de la niña.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su respuesta no se han hecho esperar, pues la felicitan por su determinación: "A los niños no se les dan besos en la boca. No importa si eres el papá o la mamá", "La peinó, la despeino y la revolcó", "Mi papá tiene la necedad de besar a sus hijas en la boca y no saben cómo odio eso. Apoyo total a Aida", "Así o más despeinada hermana", "La mandó directamente a estudiar", "Tiene toda la razón", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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