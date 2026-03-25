Letra de 'Te quiero ver campeón', canción de la Selección Colombia hecha por el género popular

Arelys Henao, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Jhon Álex Castaño, Ciro Quiñonez, Alzate, Luis Alfonso, Francy y Paola Jara unieron sus voces para presentar su nuevo proyecto 'Te quiero ver campeón', canción con la que buscan emocionar a los fanáticos del fútbol y de la Selección Colombia una vez inicie el Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá.

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Es necesario mencionar que recientemente el intérprete de 'Dulce pecado' confesó que Yeison Jiménez también iba a ser parte de este proyecto; sin embargo, su muerte hizo que cambiaran rotundamente los planes.

Mira aquí el video completo:

Con tan solo un par de minutos, el clip ya recoge casi 10 mil visualizaciones y múltiples elogios por parte de los fanáticos.



Letra completa de 'Te quiero ver campeón', canción de la Selección Colombia

Hoy hay fiesta en el barrio, prendan la televisión

alisten la camiseta, la tri de mi Selección

Préndanme dos velitas: una pa' James y otra para Lucho

Ya empezó la previa, pongan volumen que no la escucho





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(Coro)

Me subió la fiebre, pero por la Tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría que te quiero ver campeón

Con Ospina y Vargas el balón no entra

Qué par de murallas Davinson y Cuesta

En el mediocampo dame siempre a Ríos

Y si es por la banda que no falte Lerma

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Préndanme dos velitas: una pa' James y otra para Lucho

Ya empezó la previa, pongan volumen que no la escucho

(Coro) se repite

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet al nuevo lanzamiento musical no se han hecho esperar: "Este Mundial sí lo ganamos con esta bella canción", "Temazo", "Arriba la música popular y el regional mexicano", "Semejante junte", "De Colombia para el mundo", "Gran canción vamos con toda mi Selección. Felicitaciones. grandes voces. Abrazos y gracias", "Aquí estamos a la espera de ver todo el talento de Colombia unido. Solo falta Yeison Jiménez, pero en honor a él sé qué siguieron adelante todos. bendiciones. saludos desde Ecuador", son algunos de los mensajes que se destacan en el canal de YouTube.