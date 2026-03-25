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Letra 'Te quiero ver campeón', la canción de la Selección Colombia para el Mundial - CaracolTV

'Te quiero ver campeón' se lanzó este 25 de marzo. La canción cuenta con la participación de Arelys Henao, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Jhon Álex Castaño, Ciro Quiñonez, Alzate, Luis Alfonso, Francy y Paola Jara.

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Letra de 'Te quiero ver campeón', canción de la Selección Colombia hecha por el género popular

Este 25 de marzo a las 6:30 p. m., se estrenó el video oficial en YouTube de la canción 'Te quiero ver campeón', proyecto en el participaron once artistas de música popular colombiana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Letra completa de 'Te quiero ver campeón', la nueva canción de la Selección Colombia.