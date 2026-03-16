Jhon Álex Castaño tuvo susto en el lugar que Yeison Jiménez despegó antes del accidente

El intérprete de temas como 'De bar en bar', 'Déjala que se vaya', 'Hoy me emborracho' y 'Sin sentimientos' concedió una entrevista para 'Se Dice De Mí' en donde se sinceró acerca de cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y hasta habló de la vez que sufrió un incidente en el mismo aeropuerto en el que despegó el difunto artista antes de fallecer el 10 de enero de 2026.

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El incidente de avioneta que sufrió Jhon Álex Castaño en Boyacá

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2023. Según la información del artista y de su representante, se preparaban para un show en Motavita, Boyacá, cuando notaron que se le estalló el tren de aterrizaje a la avioneta, lo que generó pánico entre su equipo de trabajo.



"Explotó un neumático, nos salimos de la pista. Íbamos derecho a una valla del aeropuerto y por fortuna caímos como en un hueco y eso fue lo que detuvo la marcha de la avioneta", explicó Camilo Idárraga, mánager de Castaño.





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Este no fue el único incidente con avionetas que se ha llevado el cantante, pues también se pronunció en el mismo programa sobre otros momentos de pánico que ha vivido volando, tal fue el caso de la situación que experimento tras partir del aeropuerto de Aguachica.

"Ya desde ese día no volví a andar en avioneta ni loco, ya desde ese día me dio pereza. Se les tapó un motor y empezó a traquear y tuvimos que aterrizar de emergencia en otro aeropuerto", dijo el risaraldense.

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Jenny Suárez y Salomé Castaño, la esposa y la hija del cantante, expresaron que a partir de estos eventos, le pidieron tener cuidado cuando emprenda camino hacia sus presentaciones tanto en Colombia como en el extranjero, pues su vida podría verse en peligro tal como sucedió con Yeison Jiménez.

"Hemos decidido tratar lo más que se pueda andar en carro porque las naves son inseguras, al menos ese tipo de aviones son muy inseguros porque todos son viejos. No hay ni un avión nuevo, del 2001, del 2002. Todos esos aviones son modelo 84, modelo 70, entonces hemos decidido estar por las carreteras de Colombia estos meses", mencionó.

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