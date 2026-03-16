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Qué incidente sufrió Jhon Álex Castaño y qué coincidencia tiene con Yeison Jiménez - CaracolTV

Jhon Álex Castaño contó que antes de la muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero sufrió un incidente en el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, y esta fue la razón por la que ahora procura transportarse por la vía.

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Jhon Álex Castaño tuvo susto en el lugar que Yeison Jiménez despegó antes del accidente

El cantante de música popular contó que antes de la muerte de 'El Aventurero' sufrió un incidente en el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, y esta fue la razón por la que ahora procura transportarse por la vía.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Jhon Álex Castaño habló del incidente de avión que sufrió antes de la muerte de Yeison Jiménez.