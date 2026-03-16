Nació segundo hijo de Marcela García: en el parto se enteró del sexo y le puso nombre

La influenciadora que recoge más de un millón de seguidores en redes sociales y que ha mostrado abiertamente su lucha contra los desórdenes alimenticios y la alopecia volvió a ser noticia en las plataformas digitales al anunciar el nacimiento de su segundo bebé. En noviembre de 2025, la creadora de contenido digital había informado que se encontraba en la dulce espera, noticia que emocionó a sus seguidores desde la llegada de Fátima.

Mira también: Marcela García guardó un doloroso secreto mientras era reina del Carnaval de Barranquilla



Cómo se llama la segunda hija de Marcela García

García publicó en su feed de Instagram unas fotografías en donde se le observa a ella y a su esposo, Sergio Chams, esperando al recién nacido. Es necesario mencionar que la pareja no quiso enterarse del sexo del bebé durante el embarazo; por lo que se llevaron una gran sorpresa al conocer que otra niña llegaría a su hogar para llenarlo de felicidad.



Según informó en la plataforma, la bebé que nació el pasado 14 de marzo llevará por nombre Amal Chams García: "La etapa de no saber el sexo de tu bebé, sino hasta que nazca, recomiendo no saltártela ✨", escribió posteriormente junto a un video que muestra cómo fue la labor de parto.



Publicidad

Mira también: Exreina Marcela García, sin peluca, habla de su alopecia: “Por qué te llevaste mi pelo”

En el clip se aprecia el esfuerzo que hizo Marcela por mantenerse tranquila durante el procedimiento y el momento exacto en el que el doctor asegura que el nacimiento se produjo a las 22:27, para posteriormente entregarle la bebé a la madre. Sergio, de hecho, fue el encargado de informarle a la familia que la nueva integrante era una niña, comentario que emocionó a cada una de las personas que estaban esperando ansiosamente afuera de la sala de partos.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Lloré viendo esto, qué momento tan divino, qué pesar no haber estado, qué felicidad que ya estoy. Los amo mucho 💕", "Me privo, 🥹🥹🥹😭😭😭😍😍😍 qué vídeo tan divino", "¿Quién más está llorando? Qué belleza de video, los momentos, se siente el amor ❤️", "Qué bendición tan grande. ❤️❤️🙏🏻🙏🏻♥️ Amal llega con toda la luz ✨✨✨✨✨", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.

Mira también: Marcela García explicó por qué Fátima se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal