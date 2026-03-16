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Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla, dio a luz a su segunda hija - CaracolTV

La creadora de contenido digital y exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García publicó una galería de fotos mostrando cómo fue el recibimiento que la familia Chams García le dio al nuevo integrante.

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Nació segundo hijo de Marcela García: en el parto se enteró del sexo y le puso nombre

La creadora de contenido digital publicó una galería de fotos mostrando cómo fue el recibimiento que la familia Chams García le dio al nuevo integrante. Así fue el procedimiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Marcela García mostró las primeras fotos del nacimiento de su segundo hijo.