Exreina Marcela García, sin peluca, habla de su alopecia: “Por qué te llevaste mi pelo”

La exreina del Carnaval de Barranquilla Marcela García emocionó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el que muestró cómo va el proceso de recuperación de su cabello. Es necesario mencionar que la influenciadora lleva varios años usando peluca para tapar su alopecia, pues hace años fue diagnosticada con bulimia y esto derivó en el debilitamiento de su cuero cabelludo.

Inicialmente, la mujer empezó explicando que desde temprana edad el pelo fue un tema importante en su familia, dado que su madre estaba obsesionada con la melena que tenían los integrantes de su hogar y, aunque para ella también era fundamental su apariencia física, algo cambió dentro de sí cuando sufrió un desorden alimenticio.

Así lucía Marcela García antes de iniciar tratamiento contra la alopecia. Foto: TikTok @marcelagarciacp

"Yo era mi pelo, era mi fuente más grande de autoestima, de belleza, de seguridad y cuando comencé a hacerme daño y ese pelo se fue, a mí me dio tan duro que no me quedó de otra que meter ese tema en un baúl y no mirar hacia atrás. Empecé a jugar con las pelucas, a convertirme en una mujer mucho más segura y después de un tiempo ya todo se encontraba bien", dijo en medio de un clip publicado en su cuenta oficial de TikTok.

A pesar de que todo indicaba que iba mejorar, García descubrió que estaba en embarazo, por lo que los médicos le indicaron que no había esperanzas de poder recuperar su hebra capilar; no obstante, Marcela notó que había "algo de vida" y con ello la posibilidad de volver a sentirse confiada.

Este es el gran cambio que ha tenido el cabello de Marcela García. Foto: TikTok @marcelagarciacp

Fue allí que comenzó a usar un aceite "milagroso" que, con la constancia y el paso de los días, ha dado muy buenos resultados. La exreina posó frente a las cámaras al natural y envió un mensaje inspirador para que más mujeres se acepten a sí mismas como son y trabajen día a día para convertirse en la mejor versión de ellas mismas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, ya que la han felicitado por el éxito que ha tenido en todo este proceso: "Dios mío, me hizo llorar", "todas estamos felices por Mache, ¿cierto?", "esta es una historia de amor y superación", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

