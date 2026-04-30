Luisa Fernanda W recordó anécdota con su pareja: “Me identifiqué con un meme de infidelidad”

Luisa Fernanda W recordó en sus redes sociales una anécdota que vivió tiempo atrás con Pipe Bueno, luego de ver un meme que relacionaba reuniones entre amigos con figuras públicas que habían protagonizado noticias sentimentales.

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La razón por la que Luisa Fernanda W se vio identificada con un meme de infidelidad por amigos de Pipe Bueno

Por medio de sus historias, la creadora de contenido contó que estaba conversando con unas amigas cuando le enviaron una imagen humorística. Según explicó, el meme hacía referencia a la típica frase de avisar que se saldría con amigos, pero acompañada por imágenes de celebridades que habían estado vinculadas en diferentes momentos a versiones sobre infidelidades.



La publicación le hizo recordar una situación que había vivido con su pareja y decidió compartirla con sus seguidores. En ese momento, la empresaria explicó que el recuerdo surgió porque una de las personas mencionadas en el meme era Beéle, artista cercano a su entorno familiar y amigo de Pipe Bueno.

Después de esa introducción, mostró una conversación antigua que sostuvo con el cantante. En el chat, Pipe Bueno le escribió mientras se encontraba en una reunión y le aseguró que solo estaba con algunas personas cercanas.





Junto al mensaje aparecía una fotografía en la que se veía al intérprete acompañado por Beéle y otro colega de la industria musical. Ante esa escena, Luisa Fernanda respondió con tono jocoso: "Jummmmm. ¿Ya amor, solo estamos nosotros? Jajajaja, no, pues qué tranquilidad", y junto a la foto de la conversación, la creadora agregó "¿Ustedes estarían tranquilas?" jajajaj lo que me reí no tiene nombre jaajaj"

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La influencer relató que, al día siguiente, habló nuevamente con Pipe Bueno sobre lo ocurrido y ambos se rieron al recordar la escena. Según contó, la situación no pasó de ser una anécdota entre ellos y terminó convertida en motivo de conversación tiempo después.

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También reveló que el encuentro se había desarrollado en Rancho MX, lugar en el que se encontraban realizando una grabación. Añadió que en la imagen también aparecía Muñoz, a quien identificó como otro artista presente en la jornada.

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Durante su relato, Luisa Fernanda W aprovechó para aclarar la cercanía que existe entre su familia y Beéle. Señaló que lo conocían desde antes de que alcanzara reconocimiento nacional y explicó que suele ser invitado a reuniones familiares y celebraciones importantes.

La empresaria insistió en que el recuerdo volvió a su mente únicamente por el meme que recibió y porque la imagen coincidía con aquella conversación pasada con Pipe Bueno. Por eso decidió mostrar el chat y contar la historia a sus seguidores.

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Con el paso de las horas, la publicación generó reacciones entre quienes siguen a la pareja, especialmente por la forma relajada en la que Luisa Fernanda relató el episodio y por la confianza con la que abordó una escena cotidiana convertida ahora en contenido para redes sociales.

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