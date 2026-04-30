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Luisa Fernanda W se identificó con meme de infidelidad por Pipe Bueno - CaracolTV

La creadora de contenido compartió en redes sociales una conversación antigua con Pipe Bueno y relató una situación que recordó luego de ver un meme relacionado con reuniones entre amigos.

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Luisa Fernanda W recordó anécdota con su pareja: “Me identifiqué con un meme de infidelidad”

La creadora de contenido compartió en redes sociales una conversación antigua con Pipe Bueno y relató una situación que recordó luego de ver un meme relacionado con reuniones entre amigos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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