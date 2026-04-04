A Luisa Fernanda W se le manifestó la Virgen María: “Yo pensaba que eso era puro cuento"

Luisa Fernanda W ha hablado en repetidas ocasiones de la cercanía que tiene con Dios y con la religión. La creadora de contenido ha experimentado un cambio importante en su vida y, desde entonces, se ha mostrado como una mujer devota y llena de fe, una transformación que también ha influido en su entorno familiar y en la forma en la que comparte su día a día con sus seguidores.

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Precisamente, en el pódcast ‘Charlas Divinas by Mafe García – July del Río’, la empresaria habló acerca de este tema y mencionó cómo ha sentido la presencia de Dios tanto en los mejores como en los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, fue una confesión relacionada con la Virgen la que terminó emocionando a las presentadoras y captando la atención del público.



Luisa Fernanda W sintió a la Virgen María

En medio de la conversación, Luisa comentó que, en una ocasión, sintió que la Virgen María se le manifestó mientras hacía una oración junto a su pareja y algunos de sus amigos, en un momento que describió como profundamente espiritual y significativo.

“Estábamos haciendo el rosario el día después del cumpleaños de Pipe y estaba Héctor Tobo, que es un cantante divino; estábamos nuestros socios, varios de mis amigos, como intencionando ese rosario a Pipe, a varias de las personas que estaban ahí presentes, y fue un rosario que se hizo con muchísima fe”, inició el relato.

“Yo ese día, de verdad, hice el rosario con mucha devoción cuando, de repente, empiezo a sentir algo tan indescriptible, como una paz absoluta, súper chévere... cuando yo me miro las manos, un montón de escarcha, pero diminuta, diminuta, divina”, reveló.





Escucha sus declaraciones en el minuto 1:00:00:

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Inmediatamente, le dijo a Pipe Bueno que le mirara las manos y el cantante Héctor Tobo le aseguró que así era como se manifestaba la Virgen María: “Para mí eso era puro cuento. Yo pensaba que eso era puro cuento hasta que me pasó”, aseguró.

La creadora de contenido explicó que esto es algo que solo le ha ocurrido una vez y que, desde entonces, sigue pensando en esa experiencia como algo que “la dejó en shock”. Incluso, duró mucho tiempo preguntándose si lo que había visto y vivido era completamente real.

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Así como a ella, según su relato, otras dos de sus amigas sintieron lo mismo y, de hecho, una de las mujeres es la presentadora Nanis Ochoa. Al parecer, a ella también se le llenaron las manos de escarcha después de este encuentro religioso, lo que reforzó aún más la impresión de lo vivido en ese momento.

