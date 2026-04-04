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Luisa Fernanda W asegura que la Virgen María se le apareció durante un rosario

Luisa Fernanda W contó que la Virgen María se le manifestó mientras rezaba un rosario por Pipe Bueno y otras personas. La creadora reveló cómo vivió este momento.

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A Luisa Fernanda W se le manifestó la Virgen María: “Yo pensaba que eso era puro cuento"

Durante un rosario dedicado a Pipe Bueno y otras personas, la creadora de contenido descubrió que algo diferente estaba ocurriendo, esta es la historia que Luisa Fernanda W relató.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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A Luisa Fernanda W se le manifestó la Virgen María