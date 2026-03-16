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Qué error se cometió en la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri - CaracolTV

La influenciadora barranquillera apareció en las historias de su cuenta de Instagram para informar que tuvo un descuido con la comida de la fiesta, evento que se llevó a cabo en Cartagena de Indias.

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Error en la fiesta de la hija de Andrea Valdiri por el que mamás de quinceañeras piden ayuda

La influenciadora barranquillera apareció en las historias de su cuenta de Instagram para informar que tuvo un descuido con la comida de la fiesta, evento que se llevó a cabo en Cartagena de Indias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Andrea Valdiri expuso el error que se cometió en la fiesta de 15 años de su hija Isabella Valdiri.