Error en la fiesta de la hija de Andrea Valdiri por el que mamás de quinceañeras piden ayuda

El pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri en La Serrezuela de Cartagena de Indias. Al evento asistieron no solo amigos y compañeros de estudio de la cumpleañera, sino también influenciadores y demás figuras públicas que tienen estrecha relación con la creadora de contenido digital, disfrutando de esta forma de uno de los eventos más importantes del año.

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El error que cometió Andrea Valdiri en los 15 años de su hija Isabella

La bailarina apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram luego del festejo para mostrar el error que cometió junto a los organizadores de la fiesta. Según informó, se trató de un descuido con sus invitados.



"Ya estoy en mi casa, en Barranquilla, pero cometimos un error. No nos comimos las tortas, ¿cómo que ninguno me pidió torta? Es que mira, machi, qué voy a hacer. Miren, todas son reales. Yo creo que la gente creyó que esto eran maquetas y no son maquetas, todas son reales. ¿Ahora qué voy a hacer?", señaló.





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Este error no supuso necesariamente una desatención para los invitados, pues se expuso que cada uno recibió una esmeralda como obsequio por acompañar a la menor durante este importante momento de su vida. Asimismo, también se conoció que se ofrecieron otros artículos como celulares Iphone y AirPods. De hecho, en redes sociales se empezó a especular sobre la elevada cifra que pudo pagar 'La Valdiri' para que todo saliera según sus expectativas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a este inconveniente no se han hecho esperar, pues han acudido a su buen corazón para poder celebrar las fechas importantes de sus seres queridos: "Donarlas muy organizadamente, y será un noble gesto, harás feliz a muchas personas", "Mi hija cumple años el 25 de marzo regálame una", "Regálame por favor para mi hija que está en Venezuela", "Mañana es mi baby shower y no tengo torta", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como X y TikTok.

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