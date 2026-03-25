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James Rodríguez y Luisa Duque fueron vistos en público de nuevo: FOTOS - CaracolTV

El jugador de la Selección Colombia que confirmó su relación con la modelo en 2025 ha tratado de mantener su vida amorosa alejada del público; sin embargo, recientemente dio de qué hablar.

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James Rodríguez reapareció con Luisa Duque, su novia, en público, días antes del partido

El jugador de la Selección Colombia que confirmó su relación con la modelo en 2025 ha tratado de mantener su vida amorosa alejada del público; sin embargo, recientemente dio de qué hablar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez posó de nuevo en público con su novia Luisa Duque.