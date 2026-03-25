James Rodríguez reapareció con Luisa Duque, su novia, en público, días antes del partido

El próximo jueves 26 de marzo se llevará a cabo el enfrentamiento deportivo entre la Selección Colombia y Croacia en el estadio Camping World, casa del Orlando City; por eso, los fanáticos del fútbol están atentos a la preparación de los jugadores para el partido. Recientemente, James Rodríguez dio de qué hablar en las plataformas digitales al aparecer públicamente en compañía de su pareja sentimental.

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Nueva foto de James Rodríguez y Luis Duque a días del partido contra Croacia

El pasado 18 de marzo, el deportista asistió al partido de los Timberwolves y Utah Jazz, evento deportivo que dejó un saldo de 147 sobre 111, respectivamente. Durante en evento se dejó ver acompañado de Luisa Duque, su pareja sentimental. Es necesario mencionar que ambos habrían confirmado su romance en enero de 2025 y, aunque han tratado de mantener su vínculo alejado de los medios de comunicación, también han dejado ver que están juntos y felices de construir su propia historia.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su aparición no se han hecho esperar: "Ya con ir a ver partidos de basket, llega con ritmo a la selección 😂", "Eso así llega con más ritmo 🪘 a los partidos de esta semana", "James , ya no tiene que demostrar nada a nadie. Juega su último mundial con la Selección. Luego seguirá donde le dé la gana estar. Ya está forrado y tiene mucha fama internacional", son algunos de los mensajes que se destacan.



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Fecha y hora para apoyar a la Selección Colombia en los preparativos para el Mundial 2026

En lo que queda de marzo, 'La Tricolor' tiene programadas dos fechas en su calendario, de acuerdo con la información de Gol Caracol. La primera de ellas será este 26 de marzo a partir de las 6:00 p. m. y se prevé que termine a las 8:30 p. m.

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Asimismo, el domingo 29 de marzo la Selección Colombia se enfrentará a Francia en el Northwest Stadium a partir de las 3:30 p. m., por lo que se estima que también se realicen algunos cambios en la programación de Caracol Televisión.

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