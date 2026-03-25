Giro inesperado: Bad Bunny solicita reembolso tras ganar demanda por ‘Enséñame a bailar’

El artista Bad Bunny avanzó en el proceso legal relacionado con su canción "Enséñame a bailar" tras la desestimación definitiva de una demanda por derechos musicales. Luego de ese fallo, su equipo legal solicitó que la editorial EmPawa Africa asumiera el pago de los honorarios jurídicos generados durante el caso, los cuales ascienden a aproximadamente 465 mil dólares.

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La razón por la que Bad Bunny solicita reembolso tras ser demandado

La disputa se originó en 2024, cuando la disquera EmPawa Africa y el compositor Dera presentaron una demanda contra el artista por el presunto uso indebido de un fragmento de la canción "Empty My Pocket2, publicada en 2019. Según los demandantes, el fragmento habría sido utilizado sin autorización en "Enséñame a bailar", lo que motivó el inicio de acciones legales.



De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, la disquera sostuvo que había notificado previamente al equipo del artista sobre el uso del material, pero que no obtuvo respuesta, razón por la cual decidió acudir a instancias judiciales. La demanda se mantuvo activa durante varios meses mientras ambas partes presentaban sus argumentos.

Por su parte, la defensa de Bad Bunny argumentó que el fragmento utilizado contaba con autorización del titular de los derechos de la obra original, identificado como el productor Lakizo. Esta versión fue presentada como sustento para desestimar las acusaciones relacionadas con el uso del sample.





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El caso presentó cambios en su desarrollo a inicios de 2026. En enero de ese año, el bufete de abogados que representaba a los demandantes abandonó el proceso debido a diferencias internas, lo que derivó en la ausencia de nuevas presentaciones legales por parte de la disquera y del compositor. Esta situación influyó en el avance del expediente hasta su resolución.

A comienzos de marzo de 2026, la demanda fue desestimada de manera definitiva por la autoridad competente, lo que cerró el litigio a favor del artista. Tras esta decisión, el equipo legal de Bad Bunny inició un nuevo paso dentro del proceso, enfocado en la recuperación de los gastos derivados de su defensa.

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Según información reportada por Billboard, los abogados del artista solicitaron que EmPawa Africa asumiera el costo total de los honorarios legales, argumentando que el caso carecía de fundamentos desde su inicio. La solicitud incluyó el cálculo del tiempo invertido por el equipo jurídico, que habría dedicado cientos de horas a la preparación y desarrollo de la defensa.

El documento presentado también señaló que la reclamación se dirigía únicamente contra la disquera, al considerar que el compositor no habría tenido un rol determinante en la financiación ni en la gestión del litigio. De esta manera, la petición de reembolso excluyó a Dera de cualquier obligación económica en esta etapa.

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Con la solicitud ya radicada, el siguiente paso quedó en manos de la justicia, que deberá determinar si procede el reembolso de los honorarios legales reclamados por la defensa del artista.

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