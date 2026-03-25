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Giro inesperado: Bad Bunny solicita reembolso tras ganar demanda por ‘Enséñame a bailar’ - CaracolTV

Luego de la desestimación del caso por derechos musicales, el artista pidió que la editorial demandante asuma los honorarios legales acumulados durante el proceso que tuvo inicio desde el 2024.

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Giro inesperado: Bad Bunny solicita reembolso tras ganar demanda por ‘Enséñame a bailar’

Luego de la desestimación del caso por derechos musicales, el artista pidió que la editorial demandante asuma los honorarios legales acumulados durante el proceso que tuvo inicio desde el 2024.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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