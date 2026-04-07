Revelan si Epa Colombia será trasladada al Buen Pastor tras denuncia de mal comportamiento

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, protagonizó una nueva polémica en su proceso judicial luego de que se dieran a conocer irregularidades en las que habría participado durante su estancia en la Escuela de Carabineros, lugar al que fue trasladada desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones, en su habitación fueron encontrados cinco celulares y un vehículo de alta gamma (un Mini Cooper morado) que, al parecer, iba a ser para su pareja sentimental, Karol Samantha.

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Aunque al inicio se pensó que la creadora de contenido digital podría recibir una fuerte sanción debido a su mal comportamiento, como la posibilidad de regresar al centro penitenciario femenino, Blu Radio conoció qué pasará con ella.

¿Epa Colombia volverá a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá?

De acuerdo con la declaración de las fuentes cercanas al proceso, consultadas por el citado medio, no se hará un traslado de centro penitenciario como se llevó a especular, sino que solo se realizará un llamado de atención en el que quede el antecedente de los supuestos lujos y excesos que tuvo en el complejo. Adicionalmente, la influenciadora tendrá que firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para que pueda garantizar su estancia allí.

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Es necesario mencionar que Barrera se encuentra pagando con la pena de cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas cometidos en el marco del Paro Nacional de 2019 luego de que causara daños en el sistema de transporte público Transmilenio y de que se grabara y, posteriormente, publicara el contenido en redes sociales, donde ya recogía varios millones de seguidores.

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Aunque inicialmente fue internada en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, su abogado presentó una solicitud para cambiar de centro, argumentando que estaba en riesgo su integridad no solo por su estado anímico, sino también por problemas relacionados con la alimentación, las condiciones del espacio y la relación que sostenía con algunas compañeras. La petición fue atendida; sin embargo, las autoridades hicieron énfasis en que no se trataba de darle un privilegio, sino que lo hacían para garantizar su bienestar.

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