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Qué le hicieron a Epa Colombia tras denuncias de mal comportamiento en la cárcel - CaracolTV

El coronel del Inpec Daniel Gutiérrez había confirmado la activación de un proceso investigativo dirigido al Ministerio de Justicia debido a irregularidades en la Escuela de Carabineros.

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Revelan si Epa Colombia será trasladada al Buen Pastor tras denuncia de mal comportamiento

El coronel del Inpec Daniel Gutiérrez había confirmado la activación de un proceso investigativo dirigido al Ministerio de Justicia debido a irregularidades en la Escuela de Carabineros.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Qué pasará con Epa Colombia tras escándalo por mala conducta en la Escuela de Carabineros de Bogotá.