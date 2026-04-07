Precios de las boletas de BTS en Bogotá: cuáles son la más barata y la más cara

Este 7 de abril se dio inicio a la preventa para el concierto de BTS, 'Arirang Tour', preogramado para el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El evento marca el regreso oficial a los escenarios de la banda, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, luego de haberse ausentado durante casi 4 años mientras presentaban el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Para el concierto de BTS en Bogotá se diseñaron 12 zonas con el fin de organizar la distribución del público y establecer diferentes rangos de precios según la ubicación dentro del recinto.



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Cuál es la boleta más barata para el concierto de BTS en Bogotá

Las boletas más económicas corresponden a tres zonas específicas: Sur Baja, Oriental Norte Baja y Norte Baja. Estas ubicaciones hacen parte del grupo de menor costo dentro del esquema general del evento. Cada una de estas entradas tiene un precio base de 249 mil pesos, al que se suma un valor adicional de 51 mil pesos por concepto de servicio. Como resultado, el costo total de cada boleta en estas zonas es de 300 mil pesos.

Cuál es la boleta más cara para el concierto de BTS en Bogotá

En contraste, las boletas de mayor valor corresponden a las zonas Occidental Baja y VIP. En este caso, el precio base de estas entradas es de 839 mil pesos, al que se adiciona un costo de servicio de 182 mil pesos. Por lo tanto, el valor total asciende a 1 millón 81 mil pesos colombianos.





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Sin embargo, existe una categoría adicional dentro de las opciones de mayor precio. Se trata de la boleta VIP + soundcheck, la cual incluye un acceso diferenciado a la prueba de sonido que realizarán los cantantes un par de horas antes del show. Esta entrada tiene un precio base de 2 millones 572 mil 100 pesos, más un cargo por servicio de 381 mil pesos. En consecuencia, el valor total de esta categoría alcanza los 2 millones 953 mil pesos colombianos.

Es necesario mencionar que la venta general dará inicio el 10 de abril a las 10:00 a. m.

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