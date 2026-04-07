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Cuál es la boleta más barata para BTS y cómo comprar en Ticketmaster- CaracolTV

ARMY Colombia está listo para adquirir sus boletas para el 'Arirang Tour' de BTS que está programado para el 2 y 3 octubre de 2026. Estos son los precios de las boletas para disfrutar del show de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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Precios de las boletas de BTS en Bogotá: cuáles son la más barata y la más cara

Llegó el día más esperado para ARMY Colombia, pues los fans podrán adquirir sus boletas para el 'Arirang Tour' de BTS que está programado para octubre de 2026. Estos son los precios de las boletas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Precios de las boletas para el concierto de BTS en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.