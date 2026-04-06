Stephanie Cayo celebró su cumpleaños anticipado junto a Alejandro Sanz en Los Ángeles

La actriz Stephanie Cayo celebró de manera anticipada su cumpleaños número 38 en su residencia de Los Ángeles, en un encuentro en el que estuvo acompañada por Alejandro Sanz, con quien sostenía una relación sentimental reciente. La artista cumplía años el 8 de abril, pero decidió adelantar la celebración en un espacio privado junto a invitados cercanos.

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Así fue la celebración de cumpleaños de Stephanie Cayo junto a Alejandro Sanz

A través de sus redes sociales, la actriz compartió varias imágenes del evento. En una de las primeras fotografías se observó a la pareja mientras compartía lo que parecía ser la torta de cumpleaños. Aunque el encuadre no mostraba completamente al cantante, se evidenció que ambos estaban juntos y abrazados durante ese momento. En otra imagen, Cayo apareció soplando las velas, mientras se veían los brazos de Sanz intentando cubrirlas.



Las demás fotografías correspondieron a distintos momentos de la reunión. En ellas se registraron detalles como postres, arreglos florales y la presencia de invitados que acompañaron la celebración. La publicación también incluyó un mensaje del cantante, quien dejó un comentario dirigido a la actriz con motivo de su cumpleaños.





La relación entre ambos ha estado expuesta en el ámbito público durante las semanas previas. Uno de los primeros momentos en los que fueron vistos juntos ocurrió durante la celebración de San Valentín en Bogotá, ciudad en la que el artista español se encontraba realizando presentaciones musicales. Posteriormente, la pareja fue vista en Ecuador, donde fueron captados caminando juntos y tomados de la mano.

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A inicios de abril de 2026, el cantante confirmó el vínculo sentimental mediante una publicación en la que se mostró una videollamada entre ambos. Con las imágenes compartidas por la actriz durante su celebración de cumpleaños, se evidenció una nueva aparición conjunta que reafirmó la relación desde su perspectiva.

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El encuentro en Los Ángeles se desarrolló en un entorno privado, sin mayores detalles sobre la lista completa de asistentes. Sin embargo, las imágenes difundidas permitieron identificar elementos de la reunión y la participación del cantante en distintos momentos de la celebración.

Con esta publicación, la actriz documentó parte de su celebración personal y dejó registro de la compañía del artista en una fecha cercana a su cumpleaños, sumándose a las apariciones previas que habían dado visibilidad a su relación en distintos países.

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