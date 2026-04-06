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Stephanie Cayo celebró su cumpleaños 38 anticipado junto a Alejandro Sanz en Los Ángeles - CaracolTV

La actriz peruana conmemoró su cumpleaños número 38 con una reunión en su casa, acompañada por el cantante español, con quien mantiene una relación que se ha hecho visible en las últimas semanas.

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Stephanie Cayo celebró su cumpleaños anticipado junto a Alejandro Sanz en Los Ángeles

La actriz peruana conmemoró su cumpleaños número 38 con una reunión en su casa, acompañada por el cantante español, con quien mantiene una relación que se ha hecho visible en las últimas semanas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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