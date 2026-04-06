Cómo inscribirse a ‘Yo Me Llamo’ 2026, gratis, y requisitos que debe cumplir

A los ciudadanos que consideran que son el doble perfecto de su artista favorito les llegó la oportunidad para demostrar su talento ante el exigente jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026. Los interesados en participar en la nueva temporada del programa de Caracol Televisión deben ser mayores de 18 años. No necesitan intermediarios para hacer la inscripción, que además es totalmente gratis.

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Link para inscribirse en ‘Yo Me Llamo’ 2026, de Caracol, totalmente gratis

Los que quieran participar en las audiciones de ‘Yo Me Llamo’, primero deben hacer un registro en este enlace https://www.caracoltv.com/yomellamo; para eso deben consignar nombres y apellidos completos, registrar el correo electrónico y crear una contraseña, con la que posteriormente puedan iniciar sesión.



Una vez inicie sesión, el interesado debe llenar el formulario que se encuentra allí, con datos personales, como el número de documento de identidad, ciudad en la que reside, teléfono de contacto y profesión y ocupación.

Asimismo, el potencial participante debe registrar la información sobre el artista que desea imitar, señalar qué canciones de él tiene preparada y proporcionar una foto de su rostro (sin utilizar gorras, lentes o cualquier elemento que cubra la cara) y otra de cuerpo completo (opcional).



De igual manera, se deben adjuntar dos videos: el primero debe durar máximo un minuto y en él debe decir su nombre completo, contar por qué eligió al artista y dar las razones por las que desea participar en ‘Yo Me Llamo’ 2026; el segundo puede durar máximo tres minutos y allí debe grabarse imitando al cantante seleccionado. Una vez subidos los archivos, debe dar clic en el botón ‘Terminar’.