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Cómo inscribirse a ‘Yo Me Llamo’ 2026, de Caracol Televisión, y requisitos

Detalles sobre cómo inscribirse a 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión, totalmente gratis, y requisitos que se deben cumplir para poder participar.

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Cómo inscribirse a ‘Yo Me Llamo’ 2026, gratis, y requisitos que debe cumplir

Caracol Televisión prepara una nueva versión del concurso de los mejores imitadores de Colombia y los interesados ya pueden registrarse para hacer parte de las audiciones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Cómo inscribirse a ‘Yo Me Llamo’ 2026