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Cuándo y dónde será 'Juntos de nuevo', el concierto del Binomio de Oro - CaracolTV

Los fanáticos del vallenato vivirán una noche mágica al disfrutar en vivo de una nómina de artistas que ha llevado el género al escenario internacional. Conoce la lista completa.

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'Juntos de nuevo': fecha y lugar para el show del Binomio de Oro, Nelson Velásquez y más

Los fanáticos del vallenato vivirán una noche mágica al disfrutar en vivo de una nómina de artistas que ha llevado el género al escenario internacional. Conoce la lista completa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de may, 2026
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Disfruta del concierto 'Justos de nuevo: misión Campín'.