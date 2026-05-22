'Juntos de nuevo': fecha y lugar para el show del Binomio de Oro, Nelson Velásquez y más

Bogotá está a punto de presenciar uno de los encuentros musicales más importantes de los últimos tiempos. El próximo sábado 21 de noviembre, el Estadio El Campín se convertirá en el epicentro de la nostalgia, el amor y las canciones que marcaron generaciones enteras.

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En una época donde el romanticismo parece desaparecer, donde ya casi no existen las dedicatorias y las historias de amor duran menos que una canción, Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos deciden activar una misión sin precedentes: devolverle al público el sentimiento verdadero a través del vallenato romántico.

Y para lograrlo, convocaron a las voces más grandes y representativas del género. Jean Carlos Centeno, una de las voces más emblemáticas y sentimentales del vallenato moderno, llegará con el repertorio que convirtió en himnos canciones que aún hoy siguen estremeciendo corazones en toda Latinoamérica.



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Alex Manga, dueño de una voz inconfundible y protagonista de innumerables clásicos, representa una generación completa de amantes del vallenato romántico que crecieron dedicando sus canciones.

Binomio de Oro, la agrupación más legendaria e influyente del vallenato romántico, traerá al escenario décadas de éxitos que han acompañado historias de amor durante generaciones enteras.

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Nelson Velásquez, reconocido como una de las voces más queridas y exitosas del género, hará vibrar al público con canciones que se convirtieron en verdaderos fenómenos musicales.

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Hebert Vargas, símbolo del despecho elegante y la pasión vallenata, llevará al Campín una colección de éxitos que siguen siendo protagonistas en cada reunión y serenata del país.

Miguel Morales, pionero de una era dorada del vallenato sentimental, llegará con clásicos que permanecen intactos en la memoria colectiva de Colombia.

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Daniel Calderón y Los Gigantes, referentes absolutos del vallenato romántico contemporáneo, pondrán a cantar a miles de personas con una trayectoria llena de éxitos inolvidables.

Amin Martínez y Alex Martínez completan esta poderosa nómina artística, representando el presente y el futuro de un género que sigue conquistando corazones.

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'JUNTOS DE NUEVO – MISIÓN CAMPÍN' no será simplemente un concierto, será el encuentro de las canciones que unieron parejas, salvaron relaciones, acompañaron despedidas y se quedaron para siempre en la historia musical del país. Una producción de alto nivel, una noche de emociones reales y un espectáculo diseñado para recordarle a Colombia que el amor todavía tiene banda sonora.

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