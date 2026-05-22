En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La madrastra de Nandito habla con María y le dice que le preocupa mucho que él esté enamorado de su hermana, pero ella confiesa su secreto y admite que Tita no es su hija, pues es adoptada.
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Agripina está preocupada por Nandito y le pide a María que hable con ella
La madrastra de Nandito habla con María y le dice que le preocupa mucho que él esté enamorado de su hermana, pero ella confiesa su secreto y admite que Tita no es su hija, pues es adoptada.