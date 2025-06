Jungkook y Jimin de BTS terminaron su servicio militar: falta Suga para el regreso total del grupo

Las fanáticas del icónico grupo de K-pop BTS están de celebración por la salida oficial de Jungkook y Jimin de su servicio militar obligatorio. El hecho tuvo lugar en una fecha importante para ARMY ya que se lleva a cabo en la semana del aniversario de la agrupación y en el marco del FESTA que se desarrollará el 13 y 14 de junio.

Mira también: J- Hope, integrante de BTS, protagonizó emotivo momento al terminar su servicio militar

Tras su salida de la base militar a las 8:00 a.m. hora local (Corea del Sur), los artistas hicieron una breve ceremonia en el estadio público ubicado en el condado de Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, a 70 kilómetros al norte de Seúl. Vistiendo el uniforme y con rostros sonrientes por la misión cumplida en la Brigada de Artillería de la Quinta División de Infantería del Ejército, dieron sus primeras palabras.

"Ha pasado bastante tiempo desde el COVID-19 y luego el servicio militar, así que muchas gracias por esperarnos", expresó Jimin para la prensa. Asimismo, admitió que este proceso no fue una experiencia sencilla de realizar.

Publicidad

Por su parte, el intérprete de temas como 'Seven', '3D', 'Standing next to you' y 'Still with you' aseguró estar un poco avergonzado ante la exposición pública: “Hace tiempo que no estoy frente a una cámara, y me da un poco de vergüenza porque ni siquiera me maquillé, así que no sé bien qué decir", explicó.

Mira también: Murió Bram Inscore, compositor de BTS, a los 41 años: cometió suicidio

Publicidad

Por el momento, no hay confirmación oficial de lo que harán los cantantes en los próximos días; sin embargo, se especula que se tomarán unos días de descanso antes de aparecer nuevamente en la esfera pública. Adicionalmente, hay rumores de que podrían hacer una aparición en el FESTA; no obstante, no hay confirmación por parte del equipo de trabajo o de ellos mismos.

La actividad fue trasmitida por varios canales surcoreanos y celebrada por admiradores de todo el mundo, incluido los fanáticos latinoamericanos, que no dudaron en reaccionar con furor en plataformas digitales como X (anteriormente Twitter), TikTok e Instagram, donde han publicado clips y fotografías del evento, así como también edits de sus mejores momentos sobre el escenario u ofreciendo entrevistas.

Mira también: Suga, de BTS, se prepara oficialmente para su enlistamiento en el Servicio Militar surcoreano

Ahora, la atención está centrada en Suga, quien fue asignado como agente de servicio social por temas de salud, pues concluirá con sus deberes próximamente, por lo cual su salida está programada para el 21 de junio.