Eva Rey le dedicó sentidas palabras a Miguel Uribe Turbay y recordó la promesa que él aún le debe

Continúan las reacciones ante el atentado del que fue víctima el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón en Bogotá. La periodista y presentadora Eva Rey, quien ha destacado por su programa de entrevistas Desnúdate con Eva, apareció en redes sociales para revivir el encuentro que tuvieron el 19 de septiembre de 2024.

Mira también: Eva Rey pone a prueba sus conocimientos colombianos y demuestra que su fuerte es la política

"Llevo 3 días en bucle. Donde Miguel me asalta el pensamiento en el momento más inesperado. Cuando me sirvo café, cuando me levanto al baño, cuando voy a hacer ejercicio… Y siempre es lo mismo. 'Miguel, tienes un enanito de la edad de Lía. No te puedes dejar'…Y me he puesto a ver y escuchar esto que me contaste, una y mil veces, cuando te entrevisté", escribió.

Junto al mensaje agregó el video en el que Uribe se pronunciaba sobre la muerte de su madre Diana Turbay y la carta que le dejó a su abuelo en donde le pedía priorizar el bienestar del país sobre el familiar. Allí mismo, el senador aseguró que por mucho tiempo creció con un resentimiento hacia Dios porque no entendía por qué le había quitado a su progenitora, pero también con ella misma debido a que no entendía por qué se había expuesto de esa manera.

Publicidad

Mira también: Eva Rey incomoda a Suso al revelar por qué prefiere estar arriba que abajo: "ya me da pereza"

Rey, aprovechó el mismo espacio para recordarle en sentido figurativo a Miguel que tienen un plan pendiente que ella espera poder cumplir lo más pronto posible: "Tú tienes que cambiar esa historia. Tú la tienes que reescribir. Por ti y por tu enanito. Por todos. Te espero en Medellín como habíamos quedado hace unos días para tomarnos algo y chismosear. Besos a tu chica, a sus hijas que son tuyas también, a tu enano, a toda tu familia. Tú puedes", señaló.

Publicidad

Miguel Uribe se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución este 10 de junio a las 6:40 a.m., sigue siendo monitoreado y permanece bajo la revisión de los especialistas, pero su estado es crítico, por lo que el pronóstico es reservado.

pic.twitter.com/JiBX89dGtn — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) June 10, 2025

Mira también: Eva Rey se ganó un beso de Antonio Banderas luego de esperarlo tras un arbusto por una hora