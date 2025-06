Natalia París habló del papá de su hija Mariana Correa: "Yo le he contado las mejores historias"

Natalia París y su hija Mariana Correa aceptaron la invitación del programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red, Los Enredados, en donde no solo hablaron sobre su relación madre e hija, sino que también se pronunciaron sobre el significado que han tenido los hombres en sus vidas sentimentales. Inicialmente, la modelo confesó que no creció con una figura masculina presente, pero que fue con el paso de los años que notó que estaba intentando llenar un vacío cuando conocía a futuras parejas.

Mira también: Natalia París revela que prestó servicio militar: su mamá la intercambió con su hermano

"Yo siempre crecí pensando que a uno no no le hacía falta lo que uno no había conocido. No, pero ya de adulto, en mis relaciones con los hombres sí me di cuenta que esa imagen paterna sí me hizo falta porque a lo mejor entrega uno demasiado, se enamora uno de más, como queriendo llenar un vacío en el inconsciente y pues amar tanto que te olvidas de amarte a ti mismo, ha sido un error", explicó.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de la conversación tuvo lugar cuando se pronunció del embarazo de Mariana, asegurando que al principio quedó en shock al enterarse de la noticia, pero pronto se enamoró de la bebé que venía en camino así como también estaba enamorada de su expareja sentimental.

Publicidad

Mira también: Natalia París dice que espíritus íncubos intentaron abusar de ella durante parálisis del sueño

Al respecto, París confesó que ha tratado de dejarle a su hija una buena imagen de su padre: "Yo le he contado las mejores historias, lo más divertido, todo lo que pasé de rico, todo lo bueno porque es realmente lo que uno le tiene que hablar a los hijos de cómo uno se enamoró de su papá", dijo en la entrevista.

Publicidad

Por último, Natalia confesó que se sigue considerando una gran creyente del amor y está convencida de que existen hombres buenos que tienen como propósito construir familia y brindar amor. Ante este pensamiento, Mariana la respalda, asegurando que clasificar a todos los hombres como gente con malas intenciones puede ser un poco limitante.

Mira también: Así es la relación de Natalia París y su hija Mariana Correa: Hizo inesperada confesión

"Además que las mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, solo les van a llegar hombres malos porque si creen que no se merecen algo bueno y que no hay nada bueno, pues no les va a llegar", concluyó.